Das Brasilien-Wochenende der Formel 1 ist in vollem Gange. Lando Norris hat dabei ein erstes Ausrufezeichen gesetzt und wird das Sprintrennen von der Pole-Position aus starten. WM-Spitzenreiter Lando Norris (McLaren) hat sich am Freitag in Sao Paulo die Sprint-Pole am Brasilien-Wochenende der Formel-1-Saison 2025 gesichert. Im Sprint-Qualifying, das die Startaufstellung für das kurze Samstagsrennen bestimmt, setzte sich Norris im entscheidenden dritten Segment (SQ3) mit knappem Vorsprung gegenüber Kimi Antonelli (Mercedes) durch . Formel 1 2025 in Brasilien heute live: Teams, Fahrer, Termine, Rennen, Übertragungen im TV, Livestream und Ticker Schon im ersten von zwei SQ3-Versuchen war es Norris, der sich auf P1 gesetzt hatte. Im zweiten Versuch drückte er seine eigene Bestzeit dann noch um ein paar Tausendstelsekunden auf 1:09.243 Minuten. Mercedes-Youngster Antonelli, der 0,097 Sekunden langsamer war, ließ als Zweitschnellster allen voran Oscar Piastri (McLaren) und seinen eigenen Teamkollegen George Russell hinter sich.

Ergebnis: Sprint-Qualifying in Sao Paulo Fotos: Grand Prix von Brasilien 2025 Paddock-Ticker Brasilien-Freitag Während Piastri und Russell den Sprint am Samstag aus der zweiten Reihe in Angriff nehmen, starten Fernando Alonso (Aston Martin) und Max Verstappen (Red Bull) aus der dritten Reihe. Alonso war im zweiten Segment (SQ2) der Schnellste gewesen. Die Top 10 der Startaufstellung für den Sprint werden komplettiert von Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls) und Nico Hülkenberg (Sauber). Alle Sessions der Formel-1-Saison 2025 werden im Liveticker zu verfolgen sein. Diese findet ihr bei ran.de.

SQ2: Dreher von Leclerc - Hamilton & Co. out Nicht Teil des zehnköpfigen SQ3 war allen voran Lewis Hamilton (Ferrari). Der siebenmalige Weltmeister scheiterte im zweiten Segment (SQ2) ebenso am Weiterkommen wie Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Lokalmatador Gabriel Bortoleto (Sauber) sowie Oliver Bearman (Haas). Ein Dreher von Charles Leclerc ausgangs Kurve 10 - der Haarnadelkurve Bico de Pato - sorgte in der Schlussminute von SQ2 für Gelb. Der Leidtragende war allen voran Ferrari-Teamkollege Hamilton, der nicht mehr rechtzeitig über die Linie kam, um eine letzte fliegende Runde zu beginnen. Ungeachtet dessen wurde gegen Hamilton eine Untersuchung gestartet. Der Verdacht: Verstoß gegen die Regularien unter Gelb. Sollte es eine Strafe für Hamilton geben, dann würde diese den Sprint am Samstag betreffen, nicht den Grand Prix am Sonntag.

