Anzeige
Motorsport Formel 1

Formel 1 in Sao Paulo: Lando Norris setzt sich vor Kimi Antonelli auf die Pole-Position im Sprint

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 22:19 Uhr
  • Motorsport-Total

Das Brasilien-Wochenende der Formel 1 ist in vollem Gange. Lando Norris hat dabei ein erstes Ausrufezeichen gesetzt und wird das Sprintrennen von der Pole-Position aus starten.

WM-Spitzenreiter Lando Norris (McLaren) hat sich am Freitag in Sao Paulo die Sprint-Pole am Brasilien-Wochenende der Formel-1-Saison 2025 gesichert. Im Sprint-Qualifying, das die Startaufstellung für das kurze Samstagsrennen bestimmt, setzte sich Norris im entscheidenden dritten Segment (SQ3) mit knappem Vorsprung gegenüber Kimi Antonelli (Mercedes) durch .

Schon im ersten von zwei SQ3-Versuchen war es Norris, der sich auf P1 gesetzt hatte. Im zweiten Versuch drückte er seine eigene Bestzeit dann noch um ein paar Tausendstelsekunden auf 1:09.243 Minuten. Mercedes-Youngster Antonelli, der 0,097 Sekunden langsamer war, ließ als Zweitschnellster allen voran Oscar Piastri (McLaren) und seinen eigenen Teamkollegen George Russell hinter sich.

Anzeige
Anzeige

Ergebnis: Sprint-Qualifying in Sao Paulo Fotos: Grand Prix von Brasilien 2025 Paddock-Ticker Brasilien-Freitag

Während Piastri und Russell den Sprint am Samstag aus der zweiten Reihe in Angriff nehmen, starten Fernando Alonso (Aston Martin) und Max Verstappen (Red Bull) aus der dritten Reihe. Alonso war im zweiten Segment (SQ2) der Schnellste gewesen.

Die Top 10 der Startaufstellung für den Sprint werden komplettiert von Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls) und Nico Hülkenberg (Sauber).

Alle Sessions der Formel-1-Saison 2025 werden im Liveticker zu verfolgen sein. Diese findet ihr bei ran.de.

Anzeige
Anzeige

SQ2: Dreher von Leclerc - Hamilton & Co. out

Nicht Teil des zehnköpfigen SQ3 war allen voran Lewis Hamilton (Ferrari). Der siebenmalige Weltmeister scheiterte im zweiten Segment (SQ2) ebenso am Weiterkommen wie Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Lokalmatador Gabriel Bortoleto (Sauber) sowie Oliver Bearman (Haas).

Ein Dreher von Charles Leclerc ausgangs Kurve 10 - der Haarnadelkurve Bico de Pato - sorgte in der Schlussminute von SQ2 für Gelb. Der Leidtragende war allen voran Ferrari-Teamkollege Hamilton, der nicht mehr rechtzeitig über die Linie kam, um eine letzte fliegende Runde zu beginnen.

Ungeachtet dessen wurde gegen Hamilton eine Untersuchung gestartet. Der Verdacht: Verstoß gegen die Regularien unter Gelb. Sollte es eine Strafe für Hamilton geben, dann würde diese den Sprint am Samstag betreffen, nicht den Grand Prix am Sonntag.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

SQ1: Aus für Tsunoda, Sainz & Co.

Bereits im ersten Segment des Sprint-Qualifyings (SQ1) war Endstation für Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas) und Carlos Sainz (Williams).

Sainz, der mit dem Handling seines Williams zu kämpfen hatte, startet den Sprint am Samstag vom 20. und damit letzten Startplatz. Indes hatte Red-Bull-Pilot Tsunoda im Freien Training, das dem Sprint-Qualifying vorausging, einen Crash und hatte eben diese Session als Letzter abgeschlossen.

Am Samstag gibt es in Sao Paulo zunächst den Sprint, später das Qualifying für den Grand Prix. Der Sprint über eine Distanz von 24 Runden beginnt in mitteleuropäische Zeit umgerechnet am Samstag um 15:00 Uhr MEZ. Das Qualifying für die Grand-Prix-Startaufstellung beginnt am Samstag um 18:00 Uhr MEZ.

Alle Sessions der Formel-1-Saison 2025 werden im Liveticker zu verfolgen sein. Diese findet ihr bei ran.de.

Lewis Hamilton ist am Brasilien-Freitag einer Strafe entkommen
News

Nach Ferrari-Zwischenfall im SQ2: Warum Hamilton mit Verwarnung davonkommt

  • 07.11.2025
  • 23:07 Uhr
Erneut ganz vorne: Lando Norris
News

Norris schlägt Piastri - Verstappen enttäuscht

  • 07.11.2025
  • 20:25 Uhr
Plötzlich auf Augenhöhe: Piastri und Norris
News

McLaren stark, Verstappen bricht ab - Hülkenberg überrascht

  • 07.11.2025
  • 16:59 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1 heute live: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 07.11.2025
  • 15:56 Uhr
Weiter für Alpine am Start: Franco Colapinto
News

Formel 1: Alpine auch 2026 mit Franco Colapinto

  • 07.11.2025
  • 15:30 Uhr
Verstappen (M.) neben Piastri (l.) und Norris
News

Formel 1 im Titelcheck: Norris, Piastri oder doch Verstappen?

  • 07.11.2025
  • 14:18 Uhr
Helmut Marko in Dschidda
News

Schumacher im IndyCar: Marko warnt!

  • 07.11.2025
  • 10:42 Uhr
F1-Fahrer Andrea Kimi Antonelli am Grab von Ayrton Senna in Sao Paulo
News

Emotionaler Moment: Antonelli sucht Ruhe am Grab von Ayrton Senna

  • 07.11.2025
  • 09:04 Uhr
Alexandra Saint Mleux mit ihrem Verlobten Charles Leclerc
News

Charles Leclerc: Welcher Formel-1-Fahrer sich als nächstes verlobt

  • 07.11.2025
  • 08:18 Uhr
Nico Hülkenberg (r.) und Gabriel Bortoleto
News

Bester Rookie "seit langer Zeit": Hülkenberg lobt Bortoleto

  • 07.11.2025
  • 05:56 Uhr