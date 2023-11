Anzeige

Die Formel 1 macht Halt in den USA, der Große Preis von Las Vegas wartet auf die 20 Fahrer. So seht ihr das Rennen im TV, im Livestream und im kostenlosen Liveticker.

Den WM-Titel hat Max Verstappen schon längst sicher, auch der Kampf um den Sieg in der Konstrukteurswertung ist entschieden. Deutlich spannender geht es jedoch im Kampf um die zweiten Plätze zu.

Während sich Ferrari und Mercedes um den Vize-Titel in der Team-WM streiten, hat Lewis Hamilton noch eine kleine Chance, Sergio Perez vom zweiten Rang in der Fahrerwertung zu verdrängen.

Das Hauptaugenmerk dürfte an diesem Wochenende aber wohl auf dem Rahmenprogramm des Rennens liegen. Erstmals seit 1982 gastiert die Formel 1 in Las Vegas. Dabei wird sogar der weltbekannte Las Vegas Strip in einen temporären Stadtkurs umgebaut.

Nach dem Rennen in Miami und Austin, ist der Grand Prix von Las Vegas bereits das dritte US-Rennen der laufenden Saison.

Ihr wollte keine Neuigkeiten zur Königsklasse des Motorsports verpassen? Checkt unsere Newsseite zur Formel 1 aus!