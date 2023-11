Peinliches Desaster muss ein Weckruf für die Formel 1 sein - ein Kommentar

Eröffnungsfeier mit Keith Urban und Co.

Mit einem normalen Renn-Wochenende ist es natürlich nicht getan. Bereits am Mittwoch steigt eine Eröffnungsfeier mit musikalischen Gästen. So sollen Keith Urban (Bild), die Swedish House Mafia, Thirty Seconds to Mars und will.i.am performen. Geplant sind auch Performances der Blue Man Group sowie des Cirque du Soleil - auf mobilen Hightech LED-Bühnen. © 2023 Getty Images