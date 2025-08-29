Nico Hülkenberg machte als Zehnter Hoffnung auf das nächste Punkte-Ergebnis für Sauber.

Gleich dahinter war Lewis Hamilton der schnellere Ferrari-Pilot, Charles Leclerc wurde nur Achter.

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull musste sich vor seinem Heimrennen mit Platz fünf hinter Mercedes-Pilot George Russell begnügen.

Nur 89 Tausendstel trennten die beiden am Ende der freien Trainings am Freitag voneinander, überraschend schob sich am Nachmittag noch ein Pilot dazwischen: Fernando Alonso wurde im bemerkenswert schnellen Aston Martin Zweiter.

Lando Norris hat sich gleich nach der Sommerpause der Formel 1 auf die Jagd nach Oscar Piastri eingestimmt. Der McLaren-Pilot war zum Auftakt in Zandvoort durchgehend schneller als sein Teamrivale.

Ungewöhnlich viele Fehler im Freien Training der F1

Das Training war von zahlreichen Fehlern geprägt. Gleich zu Beginn verunfallte Lance Stroll in seinem Aston Martin. Es wirkte, als hätte er gar nicht eingelenkt und sei direkt in die Mauer gefahren. Glücklicherweise blieb er unverletzt, doch sein Wagen war komplett beschädigt.

Auch Lewis Hamilton drehte sich, wie schon im ersten freien Training, hatte jedoch Glück im Unglück und konnte ohne Schäden weiterfahren.

Als Nächstes erwischte es Williams-Pilot Alex Albon, der in Kurve 1 in die Mauer krachte. Zwar beschädigte er nur seinen Frontflügel, doch er steckte im Kies fest und konnte nicht mehr weiterfahren.

Obendrein gab es noch einen Vorfall in der Boxengasse: Oscar Piastri in seinem McLaren fuhr zunächst in Richtung Box, zog dann jedoch wieder nach links und wäre dabei beinahe mit dem Mercedes von George Russell kollidiert.

Die Rennkommissare nahmen den Vorfall zur Kenntnis und kündigten an, ihn nach dem Training zu untersuchen.

Am Sonntag steht das 15. von 24 Formel 1-Saisonrennen an. Piastri liegt lediglich neun WM-Punkte vor Lando Norris, Verstappen hat als Dritter bereits 97 Zähler Rückstand.