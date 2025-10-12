Lewis Hamilton erhält nach dem Tod seines Hundes von zwei Fans ein ganz besonderes Andenken und zeigt sich tief berührt. Formel-1-Star Lewis Hamilton hat seine Fans mit einem ganz besonderen Posting zu Tränen gerührt. Der siebenfache Weltmeister teilte auf Instagram ein atemberaubendes Lego-Porträt seines verstorbenen Hundes Roscoe und bedankte sich gleichzeitig für die enorme Anteilnahme aus aller Welt. Das Kunstwerk wurde von zwei Fans erschaffen und zeigt Roscoe in beeindruckender Detailtiefe. In dem dreidimensionalen Lego-Mosaik verstecken sich sogar liebevolle Details wie eine Figur im Ferrari-Rennanzug, ein Formel-1-Auto, Flaschen von Hamiltons Marke Almave und Miniaturen, die an das Outfit erinnern, das Hamilton bei der Met Gala 2024 trug.

"Dieses Lego-Porträt von Roscoe hat mich wirklich berührt", schrieb Hamilton auf Instagram. "Die Liebe zum Detail ist unglaublich und ich kann mir kaum vorstellen, wie lange es gedauert hat. Danke an Karen und Ilona, dass ihr das für mich gemacht und mir geschickt habt." Ende September 2025 hatte Hamilton den Tod seines geliebten Bulldoggen-Rüdens bekanntgegeben. Roscoe war nach einer erneuten Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen und lag zeitweise an lebenserhaltenden Geräten. Der Hund musste kurz vor dem Großen Preis von Singapur eingeschläfert werden, Hamilton war bis zuletzt an seiner Seite.

