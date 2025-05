Bereits vor der Saison saß Alpine-Fahrer Jack Doohan auf dem Schleudersitz. Nun ist die Entscheidung offenbar gefallen: Ein anderer Fahrer soll das Cockpit laut Berichten bei Alpine übernehmen.

Von Kai Esser

Was sich lange angebahnt hatte, soll nun beschlossene Sache sein.

Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, wird schon beim kommenden Formel-1-Grand-Prix in Imola der argentinische Youngster Franco Colapinto anstelle von Jack Doohan für Alpine an den Start gehen.

Damit wäre der Australier schon nach sieben Rennen ausgemustert. Der Teamkollege von Pierre Gasly sammelte dabei keinen einzigen WM-Punkt.

Stattdessen fiel er mit einigen Fehlern auf: Beim Saisonstart in Australien setzte er seinen Renner in der Aufwärmrunde in die Wand.