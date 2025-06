Lando Norris hat nach seinem selbstverschuldeten Unfall von Montreal eindrucksvoll zurückgeschlagen. Der McLaren-Pilot parierte die Angriffe von Teamkollege Oscar Piastri und siegt in Spielberg. Für Max Verstappen war das Rennen nach einem unglücklichen Crash in Runde eins gelaufen.

Ein Mittagsschläfchen vor dem Start - und dann das Comeback im Titelkampf der Formel 1: Lando Norris hat beim Großen Preis von Österreich nach einer starken Vorstellung triumphiert und sich im WM-Fight mit Oscar Piastri eindrucksvoll zurückgemeldet.

Der Brite feierte in Spielberg einen überzeugenden Start-Ziel-Sieg und präsentierte sich zwei Wochen nach dem McLaren-Knall in Kanada auf dem Red-Bull-Ring in Topform. Diesmal hielt er dem hohen Druck von WM-Spitzenreiter und Teamkollege Piastri mit Bravour stand und verwies den Australier auf Platz zwei.

Norris durfte derweil zum dritten Mal in dieser Saison die Champagnerdusche auf der obersten Stufe des Treppchens genießen und machte mit dem Sieg wichtigen Boden auf Piastri gut, 15 statt 22 Punkte fehlen ihm nun nur noch auf den Spitzenreiter.

Schon am ganzen Wochenende war der Brite schneller als sein australischer Stallgefährte gewesen und belohnte sich in der entscheidenden Session. Den "Schlüssel" zum Sieg hatte Norris schon vor dem Start verraten - "das Nickerchen, was ich gerade gemacht habe", sagte er mit einem Schmunzeln bei "Sky".