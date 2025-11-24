Nur noch ein F1-Rennwochenende verbleibt, um den neuen Weltmeister zu ermitteln. Nach dem Drama in Katar haben drei Piloten noch Chancen. Von Tobias Wiltschek Es ist angerichtet! Die Formel-1-Saison 2025 steuert auf ein spektakuläres Finish zu, das in die Geschichtsbücher der Rennserie eingehen wird. Nur noch ein Rennwochenende steht an, und noch immer haben drei Fahrer realistische Chancen auf den WM-Titel. Verstappen nutzt McLaren-Patzer in Katar

Offiziell: Mick Schumacher verkündet Zukunft im Motorsport Dass zu dem Showdown kommt, liegt daran, dass McLaren beim vorletzten Rennen in Katar taktisch gepatzt hat, während Max Verstappen gewann und nun dicker im WM-Geschäft ist als je zuvor.

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1: Wie sieht der aktuelle WM-Stand aus? Vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi führt Norris mit 408 Punkten die WM-Wertung an. Verstappen (396) aber konnte mit dem Sieg in Katar den Rückstand auf zwölf Zähler verkürzen. Piastri (392) machte mit Platz zwei ebenfalls noch Boden gut und liegt nur 16 Punkte hinter Norris, der in Katar nur Vierter wurde. Übrigens: Alle drei Piloten gehen mit sieben Saisonsiegen ins finale Rennen. Das heißt: Dem Sieger von Abu Dhabi reicht im Notfall die Punktgleichheit, um auch Weltmeister zu werden. Wenn es bei Punktgleichstand auf die Anzahl der zweiten Plätze ankommt, hat Norris (8) klar den Vorteil gegenüber Verstappen (5) und Piastri (3). Wer hat vor dem großen Finale in Abu Dhabi die besten Chancen? Wer braucht welches Ergebnis, um Weltmeister zu werden? ran blickt auf die wichtigsten Fragen und Konstellationen vor dem letzten Grand Prix des Jahres.

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1 - Fans rösten McLaren: "Strategie-Desaster"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Formel 1: So wird Lando Norris Weltmeister Norris kann als einziger der drei Titelrivalen aus eigener Kraft Weltmeister werden. Er gewinnt die WM, wenn er... vor Verstappen und Piastri ins Ziel kommt - egal auf welchem Platz.

Erster, Zweiter oder Dritter wird - egal auf welchen Positionen Verstappen und Piastri in dem Fall landen. Denn selbst als Dritter (15 Punkte) hätte der Engländer nur zehn Punkte auf den Sieger (25) verloren. Der Vorsprung von zwölf Punkten würde also reichen.

Vierter, Fünfter oder Sechster wird und Verstappen sowie Piastri nicht gewinnen. In dem Fall würden Verstappen und Piastri höchstens zehn Punkte auf Norris aufholen - zu wenig.

auf dem siebten Platz oder dahinter ins Ziel fährt, ohne dass Verstappen mindestens 13 Punkte und Piastri mindestens 17 Punkte mehr holt.

Formel 1: So wird Max Verstappen Weltmeister Verstappen kann zwar nicht aus eigener Kraft Weltmeister werden, hat aber das Momentum auf seiner Seite. Er gewinnt die WM, wenn er... Erster wird und Norris Vierter oder schlechter wird. In dem Fall hätte er mindestens 13 Punkte auf seinen Rivalen aufgeholt, der derzeit zwölf Punkte vor ihm liegt.

Zweiter wird und Norris höchstens Siebter wird - solange Piastri nicht gewinnt.

Dritter wird und Norris höchstens Neunter wird - solange Piastri nicht gewinnt.

- Anzeige -

Formel 1: So wird Oscar Piastri Weltmeister Piastri ist in der schlechtesten Situation von allen. Er wird nur Weltmeister, wenn er... Erster wird und Norris höchstens Sechster wird.

Zweiter wird, Verstappen nicht gewinnt und Norris höchstens Zehnter wird.

- Anzeige -

Jubelt Max Verstappen auch nach dem Saisonfinale? © 2025 Getty Images

- Anzeige -

Formel 1: Wann findet das Rennen in Abu Dhabi statt? So sieht der Zeitplan für das Wochenende in Abu Dhabi aus (alle Zeiten MEZ): Freitag, 5. Dezember, 10:30 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 5. Dezember, 14:00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 6. Dezember, 11:30 Uhr: 3. Freies Training

Samstag, 6. Dezember, 15:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 7. Dezember, 14:00 Uhr: Rennen

- Anzeige -