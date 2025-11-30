Formel 1: McLaren patzt in Katar, Max Verstappen siegt - Titelkampf wird zum Showdown in Abu Dhabi

Max Verstappen verhindert die vorzeitige Titelparty von Lando Norris in Katar. Beim letzten GP wird es unglaublich spannend.

Dank eines fatalen Patzers von McLaren hat Max Verstappen die vorzeitige Titelparty von Lando Norris in Katar verhindert und kann nun mehr denn je auf seinen fünften Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft hoffen. Der Titelverteidiger nutzte einen taktischen Fehler der Konkurrenz eiskalt aus, triumphierte in Katar und hat nun beim Saisonfinale in Abu Dhabi am kommenden Wochenende alle Chancen - die Königsklasse bekommt ihr engstes Saisonfinale seit 2010.

Denn die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Norris mussten sich in Katar mit den enttäuschenden Plätzen zwei und vier zufrieden geben. Erstmals seit 15 Jahren wird es ein Finale geben, in dem drei Fahrer noch die WM gewinnen können. Norris führt das Klassement mit nur noch 12 Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri an.

Das Polster hätte wesentlich komfortabler sein können, doch McLaren patzte entscheidend: Als es nach einem Unfall von Nico Hülkenberg (Emmerich/Sauber) bereits in der siebten Runde eine Safety-Car-Phase gab, kamen alle Autos zum Reifenwechsel in die Box - nur die McLaren blieben draußen. Offenbar konnte sich das Team nicht einigen, welcher Fahrer zuerst in die Box darf und holte dann keinen rein.

Das rächte sich auf einer Strecke, die die Reifen extrem verschleißt - und auf der zwei Boxenstopps Pflicht sind. Zwar fuhren sich Piastri und Norris an der Spitze ein Polster heraus, doch nach ihren Stopps in der 24. und 25. Runde rutschten die McLaren auf die Plätze vier und fünf ab. Verstappen profitierte, übernahm die Führung und die Kontrolle.