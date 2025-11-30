- Anzeige -
Formel 1

Formel 1 - McLaren-Boss Zak Brown gibt zu: "Wir haben einen riesigen Fehler gemacht"

  • Aktualisiert: 30.11.2025
  • 19:18 Uhr
  • SID

McLaren-Boss Zak Brown räumt nach dem Großen Preis von Katar einen "riesigen Fehler" bei der Entscheidungsfindung ein.

McLaren-Boss Zak Brown hat nach dem enttäuschenden Großen Preis von Katar einen "riesigen Fehler" bei der Entscheidungsfindung eingeräumt. Denn als nach einem Unfall von Nico Hülkenberg in der siebten Runde alle Autos während der Safety-Car-Phase zum Reifenwechsel in die Box kamen, blieben die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri draußen. Das rächte sich, und Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) staubte den Sieg ab.

"Wir haben nicht erwartet, dass wirklich alle reinkommen", sagte Teamchef Andrea Stella. "Oscar war unfehlbar, wir haben seinen Sieg und Landos Podiumsplatz weggeworfen", sagte Brown bei Sky: "Wir haben die falsche Entscheidung getroffen und sind im Moment alle angefressen."

Lando Norris wäre mit einem Sieg in Katar Weltmeister geworden

Norris wäre mit einem Sieg in Katar Formel-1-Weltmeister gewesen, wurde aber nur Vierter. Piastri musste sich mit Platz zwei zufrieden geben. Die WM-Entscheidung fällt nun beim Finale in Abu Dhabi: Norris führt im Klassement mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri.

"Es ist hart, wir müssen darauf vertrauen, dass das Team die richtige Entscheidung trifft. Es ist ein Pokerspiel, diesmal haben wir nicht die richtige Entscheidung getroffen", sagte Norris: "Es ist nicht unser bester Tag, aber es ist in Ordnung."

