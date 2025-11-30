McLaren-Boss Zak Brown räumt nach dem Großen Preis von Katar einen "riesigen Fehler" bei der Entscheidungsfindung ein.

McLaren-Boss Zak Brown hat nach dem enttäuschenden Großen Preis von Katar einen "riesigen Fehler" bei der Entscheidungsfindung eingeräumt. Denn als nach einem Unfall von Nico Hülkenberg in der siebten Runde alle Autos während der Safety-Car-Phase zum Reifenwechsel in die Box kamen, blieben die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri draußen. Das rächte sich, und Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) staubte den Sieg ab.

"Wir haben nicht erwartet, dass wirklich alle reinkommen", sagte Teamchef Andrea Stella. "Oscar war unfehlbar, wir haben seinen Sieg und Landos Podiumsplatz weggeworfen", sagte Brown bei Sky: "Wir haben die falsche Entscheidung getroffen und sind im Moment alle angefressen."