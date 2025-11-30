Formel 1 - Lewis Hamilton im Ferrari fassungslos: "Habe keine richtige Botschaft"

In Las Vegas schied er im Qualifying erstmals in seiner Karriere (ohne technische Probleme) bereits in Q1 aus. Doch es geht desaströser: In Katar folgte das Q1-Aus in der Sprint-Quali, und dann auch nochmal im Qualifying zum Grand Prix. Zwischendurch im Sprintrennen reichte es nur zu Platz 18.

Lewis Hamilton erlebt in der Formel 1 im Moment ein Phänomen. Denn als er sehr wahrscheinlich dachte, viel schlimmer könne es nicht mehr werden, zeigte die unbarmherzige Realität, dass genau das für ihn in seiner ersten Saison im Ferrari keine Utopie ist.

Für Lewis Hamilton geht es in dieser Saison immer noch ein bisschen schlimmer. In Katar erlebte er einen neuen Tiefpunkt.

Lewis Hamilton dankbar für Unterstützung

"Im Moment habe ich keine richtige Botschaft. Es tut mir leid. Aber ich bin unendlich dankbar für die Unterstützung, die ich das ganze Jahr über erfahren habe. Ohne sie hätte ich es nicht durch diese Saison geschafft“, sagte Hamilton.

Hamilton denkt auch an das Team, das mit den bescheidenen Resultaten umgehen muss. Bei seinem Teamkollegen Charles Leclerc läuft es bedingt besser, die Sterne vom Himmel fährt er auch nicht.

"Ich bin mir sicher, dass die Ergebnisse eine Rolle spielen - für die Mechaniker, die Ingenieure, alle, die jedes Wochenende hier sind, und natürlich auch für die Menschen in der Fabrik. Alle geben ihr Bestes“, sagte Hamilton.,

Auch die negative Berichterstattung in den Medien würde die Leute treffen, meint er. “Sie kommen nach Hause zu ihren Frauen, und die sagen dann: 'Man liest gerade viel Negatives über eure Arbeit.' Ich bin mir sicher, das ist hart - für die Kinder, die Familien, für viele Menschen. Das hat spürbare Auswirkungen."

In dieser Saison wird sich das nicht mehr ändern, nach Katar folgt noch das Saisonfinale in Abu Dhabi. Die Hoffnung ruht auf 2026, wenn ein neues Reglement und damit neue Autos kommen. Und für Hamilton damit hoffentlich weniger Ratlosigkeit.