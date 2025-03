Formel 1 - Lando Norris spricht nicht über die WM: "Mir egal"

Lando Norris will nichts von einem möglichen WM-Sieg wissen. Während der Engländer tief stapelt, sehen ihn viele als Topfavoriten.

Die Formel 1 ist sich einig, Lando Norris ist der neue Topfavorit auf den WM-Titel - nach nur einem Saisonrennen will der McLaren-Pilot da aber nicht mitmachen.

"Wir hatten nur ein gutes Wochenende", sagte der Engländer am Donnerstag in Shanghai, "die Leute müssen sich mal ein bisschen beruhigen".

Nach seinem Auftakt-Sieg am vergangenen Sonntag in Melbourne steht Norris erstmals in seiner Karriere an der Spitze des WM-Klassements. Vor dem Grand Prix von China (Sonntag, 8:00 Uhr im Liveticker) mache dies aber "keinen Unterschied. Darüber denke ich nicht nach, es ist mir egal", sagte er: "Ich werde bis mindestens zur Hälfte der Saison nicht an die WM denken."

Der McLaren wirkte in Australien bei trockenen Bedingungen überlegen, hatte vor allem die Reifen besser im Griff als die Konkurrenz. In der chaotischen Schlussphase auf nasser Strecke kam Max Verstappen im Red Bull aber noch einmal gefährlich nahe. Und der Weltmeister sei nicht die einzige Sorge, sagte Norris.

"Ich erwarte mehr Gegenwehr von Ferrari, sie sind näher dran, als es im Rennen wirkte", sagte Norris. Die Scuderia hatte mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton in Melbourne nur die Plätze acht und zehn belegt, wirkte in den Trainings und auch im Qualifying aber konkurrenzfähiger und klagte später über strategische Fehler.