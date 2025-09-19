Lewis Hamilton galt eigentlich als ein Auto-Fanatiker mit einer stolzen Sammlung. Dies hat sich offenbar geändert.

von Oliver Jensen

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hatte einst eine stolze Auto-Sammlung.

Welche Fahrzeuge sich in seiner Garage befanden?

"Auto Motor und Sport" schreibt von einem Mercedes SLS (ab 150.000 Euro), einem GT-R (ab 120.000 Euro), einem G63 6x6 (ab 800.000 Euro), zwei AMG One (ab 2,75 Mio. Euro), einem Shelby Cobra von 1966 (ab 1,5 Mio. Euro) und einen Shelby Mustang GT500 von 1967 (ab 200.000 Euro).

Damit nicht genug: Von seinem Arbeitgeber soll er einen LaFerrari (ab 2,5 Mio. Euro) besessen haben.