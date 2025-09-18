Die McLaren-Stallregie in Monza zugunsten von Lando Norris sorgt rund zwei Wochen später noch immer für Wirbel im Formel-1-Fahrerlager. Selbst WM-Spitzenreiter Oscar Piastri räumt ein, "darüber nachgedacht" zu haben. Kein Wunder: Der angeordnete Platztausch kostete ihn wichtige Punkte im Titelduell gegen seinen Teamkollegen Norris . Doch die Stimmung bei McLaren ist weiterhin gut, versichert Piastri: "Wir haben gute Gespräche mit dem Team geführt. Es war ein viel diskutierter Moment, aber wir haben vieles geklärt und wissen jetzt, wie wir künftig Rennen fahren wollen. Das ist das Wichtigste." Formel 1: Max Verstappen fehlt Lizenz für Rennen auf dem Nürburgring - Schulung nötig

Gibt es jetzt neue McLaren-Spielregeln? Aber bleiben die "Papaya-Regeln" unverändert oder hat McLaren nach Monza neue Spielregeln ausgegeben? Dazu will sich Piastri nicht weiter äußern. Er sagt nur: "Vieles davon bleibt intern, weil wir sonst sehr leicht angreifbar wären, wenn jeder wüsste, was wir tun. Aber wir sind uns alle einig, und das bleibt innerhalb des Teams." Deshalb will Piastri im Mediengespräch "nicht jedes [denkbare] Szenario durchgehen", sondern nur über den konkreten Vorfall in Monza sprechen. "Dort gab es neben dem langsamen Boxenstopp [bei Norris] noch einen weiteren Faktor: die Reihenfolge, in der wir gestoppt haben. Das war mitentscheidend für den Platztausch, aber den Kontext hatte ich im Auto nicht", erklärt Piastri. Norris äußert sich ähnlich. Er habe zum Beispiel "nichts über den Undercut von Leclerc gewusst", und das habe "eine Rolle gespielt" bei der Entscheidung des Teams. "Es ging also nicht nur um den Boxenstopp", sagt Norris. Und McLaren habe auch nur versucht, "es fair zu halten zwischen uns".

Wie es jetzt weitergeht für Norris und Piastri Aber was heißt das konkret für das weitere Vorgehen des Teams? Laut Norris dürfen er und Piastri "zu 99 Prozent frei fahren". "Natürlich hat das, was in Monza passiert ist, die Außenwahrnehmung verzerrt. Genau das war auch der Fall: Sobald die Positionen wiederhergestellt waren, konnte Oscar völlig frei gegen mich fahren. Er hatte sogar den Vorteil, direkt an meinem Heck zu starten und mich zu attackieren - also hat er insgesamt sogar gewonnen." "Abgesehen von dieser einen Runde im Boxenstopp-Fenster sind wir aber immer frei gefahren. So war es schon immer, und so wird es auch bleiben", erklärt Norris.

Was, wenn es zu einer Wiederholung käme? Auch, wenn sich eine Situation wie in Monza wiederholen würde? Müsste Piastri dann erneut seinen Teamkollegen Norris vorbeilassen? Piastri sagt: "Wenn es exakt dieselbe Situation wäre, dann würde ich erwarten, dass es wieder so gehandhabt wird. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich exakt dieselbe Situation wiederholt, ist nahezu null. Jede Situation sieht anders aus. Eins zu eins wiederholt wird das so nicht vorkommen."

Warum Piastri die Monza-Situation abgehakt hat Deshalb will sich Piastri eigentlich nicht weiter mit den Ereignissen in Monza befassen. "Das Wichtigste war aus meiner Sicht, dass ich dort den dritten Platz verdient hatte - nicht den zweiten. Ich war zwar zeitweise schnell, aber nicht über das komplette Wochenende hinweg." Darüber habe er sich nach Monza intensiv mit seinem Manager Mark Webber ausgetauscht - und nicht so sehr über den Stallorder-Vorfall. "Wir haben mit ihm und dem Team alles besprochen, und wir sind uns einig, wie es weitergeht", sagt Piastri.

