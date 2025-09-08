Formel 1 - Max Verstappen und Red Bull sollte man nicht abschreiben – ein Kommentar

Anzeige

Formel 1: Verstappen hat Blut geleckt Und wenn wir in den vergangenen Jahren in der Königsklasse etwas gelernt haben, dann die Tatsache, dass man Verstappen nicht abschreiben sollte. Schon gar nicht, wenn der Weltmeister wieder in einem siegfähigen Auto sitzt und Blut geleckt hat. Das hat er definitiv, auch wenn er selbst öffentlich den Titel mehr oder weniger abschreibt und betont, dass es nicht so sei, als sei Red Bull nun plötzlich zurück. "Es ist nicht so, dass wir jetzt an jedem Wochenende ums Podium kämpfen könnten", sagte er. Ein bisschen Understatement gehört dazu, aber knurrende Kampfansagen würden noch weniger passen.

Formel 1: Gewinnt Red Bull jetzt weiter? Motorsportberater Helmut Marko war da etwas offensiver, als er sagte: "Wir können auf den meisten Strecken aus eigener Kraft vorne mitfahren." Was laut Verstappen daran liegt, "dass wir offenbar besser verstanden haben, was wir mit dem Auto tun müssen, um wettbewerbsfähiger zu sein. Ich hoffe, dass sich das auch in den kommenden Rennen fortsetzt – manche Strecken werden uns mehr liegen, andere weniger".

Red Bull: Der Grund für den Turnaround Dass Red Bull das Auto besser versteht, ist laut Verstappen das Verdienst des neuen Teamchefs Laurent Mekies, der mit seinem Ingenieurs-Background den Ingenieuren bei Red Bull die richtigen Fragen stellt. "Fragen, die dem gesunden Menschenverstand entsprechen, und das funktioniert wirklich gut", so Verstappen. "Er analysiert kontinuierlich die Gesamtsituation und wir stellen uns schon fürs nächste Jahr auf. Das Wichtige ist, dass gezeigt wurde, dass das Potenzial da ist und nun richtig genutzt wird", sagte Marko.

