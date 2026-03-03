Formel 1: Marko schwärmt von Max Verstappen - "Einer der ganz Großen, wenn nicht der Größte"

Vor Beginn der neuen Formel-1-Saison lobt Ex-Red-Bull-Motorsportkonsulent Max Verstappen. Auch sein Rückzug von dem Rennstall thematisiert er. Am kommenden Sonntag beginnt mit dem Großen Preis von Australien (ab 05:00 Uhr im Liveticker) in Melbourne die neue Formel-1-Saison. Nach der Enttäuschung in der vergangenen Saison, als McLaren-Pilot Lando Norris sich den Titel sichern konnte, ist Red-Bull-Fahrer Max Verstappen hoch motiviert, seinen vier WM-Titeln einen weiteren hinzuzufügen. Kommentar: Familie Stroll muss Aston Martin verlassen Ex-Red-Bull-Motorsportkonsulent Dr. Helmut Marko ist überzeugt davon, dass der Niederländer, der sich nach Meinung des 82-Jährigen stetig weiterentwickelt hat, auch im kommenden Jahr wieder brillieren wird. "Ich sehe noch kein Ende seiner Fähigkeiten, seines unglaublichen Fahrkönnens und seines technischen Gespürs. Wenn das nötige Auto zur Verfügung steht, wird er noch einige WM-Titel einfahren", sagte Marko im Interview mit "Sport1".

Marko: Verstappen braucht keine Führung mehr "Max ist inzwischen Vater, hat Katzen, Hunde, ein ausgeglichenes Leben – und ist ganz klar einer der ganz Großen im Motorsport, wenn nicht der Größte. Aber er hat sich so entwickelt, dass er keine Führung mehr braucht", so Marko. Schon deshalb wäre es nach Meinung des Österreichers "vermessen, wenn ich da noch etwas anbringen würde". Marko hatte nach der vergangenen Saison im Alter von 82 Jahren Red Bull auf eigenen Wunsch verlassen, obwohl er für 2026 noch einen gültigen Vertrag hatte.

