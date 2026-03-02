DTM-Team Emil Frey Racing hat nun das Fahrerduo für die Saison 2026 offiziell bestätigt. Neu im Team ist Sportwagen-Spezialist Matteo Cairol.

Am Montag hat Emil Frey Racing das Fahrerduo für die DTM-Saison 2026 bekanntgegeben.

Mit Matteo Cairoli präsentierte der Rennstall einen neuen Fahrer im Team. Der Italiener ging in der Vergangenheit schon FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC an den Start und gewann 2021 das ADAC Ravenol 24h am Nürburgring.

"Ich bin Emil Frey Racing sehr dankbar und stolz auf diese Gelegenheit“, wird Cairoli in der Pressemitteilung zitiert, "ich glaube, dass wir gemeinsam eine starke Kombination bilden können. Da sowohl die DTM als auch das Auto neu für mich sind, liegt mein Hauptfokus darauf, so schnell wie möglich dazuzulernen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, jeden Moment zu genießen und auf der Rennstrecke zu zeigen, wozu wir fähig sind".

Teamchef Lorenz Frey-Hilti ist zufrieden über die Verpflichtung von Cairoli. "Wir freuen uns, Matteo Cairoli im Team willkommen zu heißen. Mit seiner großen Erfahrung und seinem Speed wird er eine wertvolle Verstärkung für uns sein", sagte er.