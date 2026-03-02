- Anzeige -
DTM 2026: Emil Frey Racing bestätigt Verpflichtung von Matteo Cairoli

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 09:57 Uhr
  • ran.de

DTM-Team Emil Frey Racing hat nun das Fahrerduo für die Saison 2026 offiziell bestätigt. Neu im Team ist Sportwagen-Spezialist Matteo Cairol.

Am Montag hat Emil Frey Racing das Fahrerduo für die DTM-Saison 2026 bekanntgegeben.

Mit Matteo Cairoli präsentierte der Rennstall einen neuen Fahrer im Team. Der Italiener ging in der Vergangenheit schon FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC an den Start und gewann 2021 das ADAC Ravenol 24h am Nürburgring.

"Ich bin Emil Frey Racing sehr dankbar und stolz auf diese Gelegenheit“, wird Cairoli in der Pressemitteilung zitiert, "ich glaube, dass wir gemeinsam eine starke Kombination bilden können. Da sowohl die DTM als auch das Auto neu für mich sind, liegt mein Hauptfokus darauf, so schnell wie möglich dazuzulernen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, jeden Moment zu genießen und auf der Rennstrecke zu zeigen, wozu wir fähig sind".

Teamchef Lorenz Frey-Hilti ist zufrieden über die Verpflichtung von Cairoli. "Wir freuen uns, Matteo Cairoli im Team willkommen zu heißen. Mit seiner großen Erfahrung und seinem Speed wird er eine wertvolle Verstärkung für uns sein", sagte er.

DTM Update #1 2026: Land Motorsport fährt Porsche

Den zweiten Ferrari 296 GT3 Evo bei Emil Frey Racing wird Thierry Vermeulen steuern. Der Niederländer fährt seit 2023 einen Ferrari von Emil Frey Racing in der DTM. In der Saison 2025 sicherte sich Vermeulen drei Podestplätze und fuhr zwei Mal auf die Pole Position.

"Es freut mich unheimlich, mit Emil Frey Racing in unser viertes gemeinsames Jahr zu starten", wird Vermeulen in der Pressemitteilung zitiert, "ich fühle mich wirklich als Teil der Familie. Wir haben über den Winter eng zusammengearbeitet, die vergangenen Jahre Revue passieren lassen und unsere Schwächen und Stärken analysiert. Jetzt sind wir bereit, gemeinsam in eine neue Saison zu starten".

