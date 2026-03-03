- Anzeige -
DTM 2026: Finn Wiebelhaus steigt bei HRT Ford Racing ein

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 14:59 Uhr
  • ran.de

Finn Wiebelhaus hat es als letztjähriger Sieger der Nachwuchs-Wertung im ADAC GT Masters nun in die DTM zu HRT Ford Racing geschafft.

Nach dem letztjährigen Sieg in der Nachwuchswertung im ADAC GT Masters schlägt Finn Wiebelhaus nun ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

Der 19-Jährige steigt auf und fährt 2026 für HRT Ford Racing in der DTM.

"Ich bin überglücklich, mit dem Ford Mustang GT3 für HRT Ford Racing in der DTM anzutreten", wird Wiebelhaus in der Pressemitteilung zitiert, "seit meiner Kindheit war es mein Traum, in der DTM zu fahren. Dass dieser Traum nun wahr wird, bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann".

Neben Youngster Wiebelhaus fährt 2026 der erfahrene Arjun Maini für HRT Ford Racing in der DTM. Für ihn ist es bereits die sechste Saison in dieser Rennserie.

DTM: Manthey und TGI by GRT präsentieren Fahrer-Duos

"Ich bin total begeistert und stolz, ein weiteres Jahr in der DTM mit HRT Ford Racing bestreiten zu dürfen - mein zweites Jahr als offizieller Ford-Racing-Pilot", wird der 28-jährige Inder in der Pressemitteilung zitiert.

