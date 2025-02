Max Verstappen und Aston Martin: Geht da was? Angeblich soll der Rennstall dem Niederländer ein unmoralisches Angebot gemacht haben. Was ist da dran?

Am 16. Januar hat die englische Daily Mail auf ihrer Website eine aufsehenerregende Story veröffentlicht, verfasst vom im Paddock gut bekannten Formel-1-Journalisten Jonathan McEvoy. Die Originalschlagzeile lautete: "Aston Martin target Max Verstappen in £1BILLION deal for Red Bull's four-time world champion to turn Formula One on its head - after signing up £20m-a-year star designer Adrian Newey".

Also, sinngemäß: Aston Martin möchte Weltmeister Max Verstappen von Red Bull abwerben und bietet dafür eine Gage an, die es in dieser Dimension in der Geschichte der Formel 1 noch nie gegeben hat, mit einem Volumen von einer Milliarde Pfund auf die komplette Vertragsdauer.

Umgerechnet wären das rund 1,2 Milliarden Euro - oder, anders ausgedrückt, unfassbare 1.200 Millionen Euro. "Ziemlich viel Geld", grinst Verstappen, ohne explizit zu dementieren, dass ihm ein Angebot von Aston Martin vorliegt.

Helmut Marko, den Motorsportkonsulenten von Red Bull, würde es zumindest nicht wundern, sollte das der Fall sein. Er erklärt auf Anfrage von Motorsport-Total.com: "Dass Newey ein großer Max-Fan ist, ist kein Geheimnis. Und dann ist es nur logisch, dass man ihm ein Angebot macht."