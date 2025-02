Formel 1: Lewis Hamilton lernt für Ferrari Italienisch

Lewis Hamilton nennt weitere Gründe für seinen Wechsel zu Ferrari und beschreibt seine Verbindung zum Land Italien. Michael Schumacher oder Sebastian Vettel machten es vor: Wer bei Ferrari unterschreibt, der sollte am besten auch Italienisch lernen, um mit den Mechanikern im Mythosteam einen besseren Draht aufzubauen und die Herzen der Tifosi schneller im Sturm zu erobern. Lewis Hamilton hat sich das nach seinem Wechsel zur Scuderia offenbar als Vorbild genommen, denn wie der Brite verrät, ist er bereits fleißig am Italienisch büffeln! Der neue Ferrari - das ist der Rennwagen der Italiener "Ich lerne es Stück für Stück. Es ist eine Menge, aber ich habe Italien immer geliebt", erklärt der Brite und erinnert sich an seine Kindheit: "Als ich in der Schule war, haben wir Französisch gelernt, und das war die einzige Sache in der Schule, wo ich wirklich gut war. Aber sobald ich die Schule verlassen habe, habe ich praktisch kein Französisch mehr gesprochen", weshalb seine heutigen Kenntnisse nur noch überschaubar seien, so Hamilton.

Hamilton denkt an Kartzeit, Eiscreme, Pizza und Pasta Mit seiner Beziehung zu Italien sei es aber eine andere Geschichte: "Ich bin in Italien viel Kart gefahren, als ich 13 Jahre alt war - ich glaube, das war so von 1997 bis 2001. Ich war viel in Italien und das war wahrscheinlich bis dahin meine Lieblingszeit."

Denn die Schule zuhause in England habe er "gehasst". Der 40-Jährige erinnert sich: "Die Schule lief nicht gut, aber an den Wochenenden bin ich immer alleine nach Italien ausgeflogen - und dann hatte ich Eiscreme", lacht Hamilton. Doch dabei blieb es beileibe nicht, denn der heutige Rekordweltmeister gönnte es sich damals so richtig: "Gott, ich hatte so viel Pizzen, wollte die beste Lasagne und Pasta finden. Das Essen war einfach so gut." Nicht nur sportlich ist Ferrari für Hamilton also das perfekte Ziel zum Karriereausklang, auch für den Genussmenschen in ihm: "Ich bin wirklich, wirklich aufgeregt wieder in Italien zu sein."

Hamilton auch für die Kultur in Italien Daher auch sein Drang, sich möglichst schnell "in die italienische Kultur einzugliedern", wie Hamilton es nennt: "Ich schaue mir schon Plätze an, die ich besuchen könnte, und ich frage die Leute immer, wo ich das beste italienische Essen herbekomme? Es ist wirklich interessant. Du hast Leute aus Süden und Norden, Osten und Westen, und jeder hat eine eigene Meinung dazu, wo es das beste Essen in Italien gibt."

