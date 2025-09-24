Die Lizenz hat er in der Tasche, am Wochenende ist es dann endlich so weit: Max Verstappen startet in der GT3-Klasse auf der Nordschleife!

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt ist der nächste Nordschleifen-Start von Max Verstappen offiziell bestätigt: Der aktuelle Formel-1-Weltmeister wird am kommenden Samstag (27. September) wieder in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) starten - diesmal allerdings im Ferrari 296 GT3!

Vor knapp zwei Wochen war Verstappen noch im gedrosselten Porsche Cayman GT4 am Start, um seinen notwendigen "Nordschleifen-Führerschein" zu erlangen. Weil er diesen nun in der Tasche hat, darf er den GT3-Ferrari, den er bereits beim Test im Mai gefahren ist, erstmals im Renneinsatz auf der Nordschleife bewegen.

Die vorläufige Starterliste, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, verrät: Verstappen wird sich den italienischen Sportwagen mit der Startnummer 31, der vom Schweizer Emil-Frey-Team eingesetzt wird, mit seinem britischen Teamkollegen Chris Lulham teilen. Das Duo wird im Kampf um den Gesamtsieg ein Wörtchen mitreden wollen.