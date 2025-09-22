Einige Wochen nach dem Abschied von Christian Horner bei Red Bull ist die Trennung auch offiziell vollzogen. Der langjährige Teamchef kassiert offenbar eine Abfindung, die es in sich hat. Christian Horner und Red Bull gehen endgültig getrennte Wege. Zwar wurde der langjährige Teamchef bereits im Juli von seinen operativen Funktionen entbunden und de facto per sofort beurlaubt. Doch weil sein Vertrag eigentlich bis 2030 gelaufen wäre und er CEO mehrerer Red-Bull-Firmen war, mussten vor der formellen Trennung zahlreiche Details für die Aufhebungsvereinbarung verhandelt werden. Bereits im August war dieser Prozess so weit vorangeschritten, dass Horner im Handelsregister aus all seinen Funktionen in Red-Bull-Firmen ausgetragen wurde. Jetzt steht die Aufhebungsvereinbarung. Offenbar hat man sich im Zuge dessen auf eine satte Abfindung geeinigt, die es Horner erlauben würde, vor Ende seines Vertrags für andere Teams zu arbeiten. Piastri-Fiasko und ein aufgeweckter Löwe: Holt sich Verstappen doch noch den Titel?

Verstappen rast wieder auf und davon - Piastri wirft McLaren weg, aber Norris nutzt es nicht aus Bekannt ist, das geht aus Daten des britischen Handelsregisters hervor: Horner hat im bisher letzten voll bilanzierten Jahr, 2023, umgerechnet rund 24 Millionen Euro verdient. Hochgerechnet hätten sich daraus also bis 2030 ein Gehaltsanspruch von geschätzten 140 Millionen Euro ergeben. Tatsächlich, so berichtet es zumindest die "Daily Mail", haben sich Horner und Red Bull auf eine Abfindung geeinigt, die in der Höhe von umgerechnet 90 Millionen Euro liegt. Dafür darf er, zumindest laut Informationen von "The Race", schon 2026 wieder für andere Formel-1-Teams arbeiten. Offiziell bestätigt ist das nicht.

Horner-Trennung vollzogen: Red Bull dankt Ex-Teamchef Im Zuge des letzten formellen Schritts, der für die Trennung erforderlich war, hat Red Bull am Montag eine Presseaussendung veröffentlicht. In der bedankt sich Oliver Mintzlaff, Red Bulls CEO für Corporate Projects und Investments, bei Horner "für seine außergewöhnliche Arbeit in den vergangenen 20 Jahren". "Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Erfahrung, seinem Fachwissen und seinem innovativen Denken hat er entscheidend dazu beigetragen, Red Bull Racing als eines der erfolgreichsten und attraktivsten Teams der Formel 1 zu etablieren. Danke für alles, Christian. Du wirst für immer ein wichtiger Teil unserer Teamgeschichte bleiben", sagt Mintzlaff in dem Statement. Das klingt nicht nach dem Machtkampf, der sich in den vergangenen eineinhalb Jahren vor Horners Rausschmiss hinter den Kulissen von Red Bull abgespielt haben soll. Aber: Dass man sich im Zuge solcher Aufhebungsprozesse am Ende ein paar freundliche Worte sagt und das Kriegsbeil zumindest nach außen hin begräbt, ist in der Branche durchaus üblich. So sagt dann auch Horner: "Es war mir eine Ehre und ein Privileg, Red Bull Racing zu führen. Als wir 2005 begonnen haben, konnte sich keiner von uns die bevorstehende Reise vorstellen: die Weltmeisterschaften, die Rennen, die Menschen, die Erinnerungen. Ich bin unglaublich stolz darauf, was wir als Team erreicht haben, Rekorde zu brechen und Höhen zu erklimmen, die niemand für möglich gehalten hätte. Das werde ich für immer mit mir tragen." Und weiter: "Ich wünsche Laurent (Mekies), Max (Verstappen), Yuki (Tsunoda) und der gesamten Red-Bull-Technology-Gruppe alles erdenklich Gute für die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass sie weiterhin wie immer auf der Strecke erfolgreich sein werden, unsere Fans begeistern und das Maximum herausholen. Ich freue mich darauf, im kommenden Jahr den ersten Red-Bull-Ford-Motor im Heck des RB22 zu sehen, ebenso wie den aufregenden RB17."

