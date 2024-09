Formel 1: Mick Schumacher - Letzte Chance auf Cockpit in Saison 2025 offenbar verpasst

Mick Schumacher wird offenbar auch 2025 kein Cockpit in der Formel 1 erhalten. Sauber vergibt den letzten freien Platz wohl anderweitig.

von Daniel Kugler

Schlechte Neuigkeiten für Mick Schumacher!

Wie die "BILD" berichtet, hat der 25-Jährige das Rennen um den letzten freien Fahrersitz in der Formel 1 für die kommende Saison verloren.

Demnach hätten sich die Rennstall-Bosse um Mattia Binotto bei Sauber, das ab 2026 zum Werksteam von Audi wird, final gegen eine Verpflichtung von Schumacher entschieden.

Damit deutet sich immer mehr an, dass er auch im dritten Jahr in Folge kein Stammfahrer in der "Königsklasse des Motorsports" sein wird und es mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht mehr werden dürfte.