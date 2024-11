Mick Schumacher äußert sich emotional zu seinem F1-Aus. Es wäre besser, ihn komplett zu begraben. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Der Blick in das Seelenleben war kurz, aber aufschlussreich.

Und nein: Überraschend ist es nicht, dass Mick Schumacher sein Aus in der Formel 1 trifft.

Auch wenn man ihn nicht näher kennt, kann man sich angesichts der Vorgeschichte in etwa ausmalen, was ihm die Königsklasse bedeutet. Alles vermutlich.

Und die Chance in diesem Jahr war groß, es gab so viel Bewegung auf dem Fahrermarkt, dass ein Comeback in greifbare Nähe rückte, doch für Schumacher ist kein Platz mehr in der Startaufstellung.