Formel 1: Mick Schumacher muss sich neu orientieren - ein Kommentar

Dieser Markt dürfte sogar noch wichtiger werden, wenn ab Ende 2024 in der neuen Fabrik im chinesischen Changchun jährlich mehr als 150.000 Automodelle für den lokalen Markt produziert werden. Denn schlussendlich - daran dürfte es bei allen sportlichen Ambitionen keinen Zweifel geben - steigt Audi aus PR-Gründen in die Formel 1 ein.

Um das einmal richtig einzuordnen: Magnussen wird seit der Saison 2023 von Hülkenberg, der das Cockpit von Schumacher übernahm, in Grund und Boden gefahren. 2023 sammelte Hülkenberg dreimal so viele Punkte wie Magnussen, jetzt hat er sogar mehr als viermal so viele Zähler auf dem Konto.

Für Schumacher ist es an der Zeit, sich neu zu orientieren. Er ist ohne Zweifel ein guter Rennfahrer. Aber die zwei Jahre bei Haas waren eben nicht gut genug, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. In seinem zweiten Jahr, der Saison 2022, hatte er sich zwar gesteigert, war schlussendlich aber mit zwölf Punkten gegenüber seinem Teamkollegen Kevin Magnussen mit 25 Zählern klar unterlegen.

Pascal Wehrlein ein mögliches Vorbild

Ein gutes Vorbild dafür könnte Pascal Wehrlein sein. Auch er fuhr zwei Jahre (2016 und 2017) in der Formel 1 und zeigte gute Ansätze. Auch er hätte dort erfolgreich sein können, hätte er zur richtigen Zeit im richtigen Auto gesessen. Statt aber der Formel 1 hinterher zu trauern, steckte er sich neue Ziele.

Nach einer zwischenzeitlichen Rückkehr in die DTM wechselte er in die Formel E, wo er nun sogar Weltmeister geworden ist. Wurde er in den vergangenen Jahren gefragt, ob er von einer Rückkehr in die Formel 1 träume, winkte er ab und sprach lieber über die Gegenwart. Schumacher sollte das ebenfalls tun.

Seine Tätigkeit in der Langstrecken-Weltmeisterschaft ist ein guter Anfang. Vielleicht wäre auch die DTM eine gute Option. Möchte Schumacher weiter in einem Formel-Auto sitzen, könnte er ebenfalls über die Formel E oder die amerikanische Indycar-Serie nachdenken. Es gibt viele Optionen für einen talentierten Fahrer wie Schumacher.

Nur offenbar nicht mehr in der Formel 1.