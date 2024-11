Kehrt Mick Schumacher 2025 in die Formel 1 zurück? Der Deutsche spricht über die aktuellen Gerüchte.

Mick Schumacher kämpft weiter tapfer um die Rückkehr in die Formel 1. Und der Traum von einem Comeback in der Königsklasse im Jahr 2025 ist weiterhin nicht ausgeträumt.

"Der Plan A ist auf jeden Fall noch in Arbeit. Das große Ziel ist es, in die Formel 1 zurückzukehren. Daran arbeiten wir gerade", sagte Schumacher im Rahmen der WEC bei "Sport 1".

Wie üblich ließ er sich aber nicht in die Karten schauen. "Die Zeit wird es zeigen. Es wäre sehr schön, wenn ich wieder als Stammfahrer in der Formel 1 dabei sein könnte."

Auch auf das konkrete Sauber/Audi-Gerücht angesprochen, blieb Schumacher zurückhaltend. Audis Projektleiter Mattia Binotto hatte Gespräche mit Schumacher bestätigt und erklärt, dass er auf der Liste stehe.

Als Konkurrenten gelten der aktuelle Sauber-Fahrer Valtteri Bottas, Williams-Junior Franco Colapinto und McLaren-Talent Gabriel Bortoleto.

"Mattia war relativ offen damit, dass wir in Gesprächen und in Kontakt sind. Deshalb lasse ich ihn darüber reden und sagen, was Sache ist", so Schumacher.