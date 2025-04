Formel 1 - "Unprofessionell und respektlos": Max Verstappen ein schlechter Verlierer?

"Ich habe gesehen, wie Max Verstappen auf dem Podium den Champagner trank, ohne dabei wirklich mit Oscar oder Charles zu feiern. Es wirkt einfach unprofessionell und respektlos - gerade von einem viermaligen Weltmeister", sagt Herbert. In Bezug auf Verstappen fordert er: "Man muss auch mal in der Niederlage Größe zeigen können."

Besonders in der Kritik steht dabei das Verhalten des Weltmeisters im Anschluss an seinen zweiten Platz in Dschidda , in dessen Folge er sich laut Herbert als schlechter Verlierer präsentierte:

Ist das schon Vendetta oder noch eine fundierte Expertenmeinung? So oder so: Johnny Herbert hat nach dem Großen Preis von Saudi-Arabien - mal wieder - gegen Max Verstappen nachgelegt.

Herbert übt Kritik: "Das gilt auch für Christian Horner"

Im genau so einem Interview legt Herbert nun in Bezug auf Verstappen und dessen viel diskutiertes Manöver am Start in Saudi-Arabien nach: "Ich verstehe nicht, wie man argumentieren kann, dass die Strafe ungerecht war. Wer das behauptet, ist vermutlich noch nie in einem Rennwagen gesessen - und ganz sicher nicht in einem Formel-1-Auto", poltert Herbert.

"Diese Leute haben schlicht keine Vorstellung davon, worum es geht. Das gilt auch für Christian Horner", kritisiert Herbert: "Ich weiß, er ist Teamchef und will das Beste für Red Bull. Aber manchmal muss man einfach eingestehen, dass man im Unrecht ist - und den Platz zurückgeben. Die meisten Fahrer wissen auch ganz genau, wann sie das tun sollten", sagt der Ex-Formel-1-Pilot.

Dabei nennt er Mercedes-Rookie Kimi Antonelli als Beispiel, der es nach einem vergleichbaren Manöver gegen Charles Leclerc in der ersten Kurve exakt so handhabte - anders als Verstappen: "Der Zwischenfall zwischen Max Verstappen und Oscar Piastri in Kurve eins war klar strafwürdig", urteilt der ehemalige Rennsteward - und stellt klar: "Wir sprechen hier von den besten Fahrern der Welt: Sie verfügen über exzellentes Urteilsvermögen und ein ausgeprägtes Bewusstsein für ihre Umgebung."