Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg bietet Lando Norris nach dem schwachen Start in die Saison seine Hilfe an.

Lando Norris steht nach seiner Kollision mit Oscar Piastri beim Grand Prix von Kanada in der Kritik. Nicht zum ersten Mal in der Saison 2025 in der Formel 1.

Zwar liegt er in der Fahrer-WM an zweiter Stelle, nur 22 Punkte hinter seinem McLaren-Teamkollegen. Aber bei vielen Beobachtern erhärtet sich der Eindruck: Wenn's wirklich drauf ankommt, ist Piastri der coolere Vollstrecker.

Es ist gerade mal ein paar Monate her, da erklärte Norris in einem vielbeachteten Interview mit dem "Guardian", dass er 2024 erstmals psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat, um depressive Schwingungen in seinem Kopf in den Griff zu bekommen.

Und er stellte klar, dass er "nicht unbedingt diese Fuck-you-Mentalität annehmen" werde, "von der alle sagen, dass man sie haben muss".

Norris weiß genau, dass seine Ausstrahlung "nicht wie der klassische Killerinstinkt" wirkt.

Um es an einem Beispiel festzumachen: Während Max Verstappen keine Lust drauf hat, über seinen Rammstoß in Barcelona zu reden, und es bis Montag dauerte, ehe er zu einer entschuldigenden Erklärung auf Social Media gedrängt werden konnte, war am Sonntag in Kanada gleich Norris' allererster Funkspruch das Eingeständnis, dass es "komplett mein Fehler" war und obendrein auch noch "dumm". Menschlich vorbildlich. Aber auch kompromisslos genug?