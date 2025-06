Formel 1 - Pressestimmen zum Kanada-GP: "Norris' Traum vom Weltmeistertitel zerschellte an der Wand"

Was nichts daran ändert, dass er im WM-Duell mit Piastri 22 Punkte hinter seinem Teamkollegen liegt. Völlig zurecht musste Norris am Montag auch medial einstecken.

Telegraaf (Niederlande): "Max Verstappen beendet ein sehr spannendes und taktisch geprägtes Kanada-Rennen auf Platz zwei. Der Red-Bull-Fahrer muss in Montreal lediglich George Russell vor sich gewähren. In der Schlussphase kollidiert Lando Norris nach einem intensiven Duell mit Teamkollege Oscar Piastri."

Daily Mail (England): "Lando Norris' Traum vom Weltmeistertitel zerschellte in Montreal an der Wand. Der Zusammenstoß mit über 300 km/h mit seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri war das neueste Beispiel für seine Zerbrechlichkeit, die zunehmend schmerzhaft anzusehen ist."

"Der kleine Kimi Antonelli ist erwachsen geworden"

Gazzetta dello Sport (Italien): "Der kleine Kimi Antonelli ist erwachsen geworden. Er feiert seinen ersten dritten Platz in der Karriere, ein Ereignis, das er nie vergessen wird. Mit seinen 18 Jahren und erst zehn Grand Prix hat Antonelli sein erstes Ziel in dieser Saison erreicht. Für Mercedes ist er eine große Hoffnung."

Corriere dello Sport (Italien): "Italien ist mit Kimi Antonelli in der Formel 1 wieder erwacht. Die Mercedes-Piloten erteilen ihren Kollegen eine Lehre. Die Silberpfeile sind jetzt offiziell zum Team geworden, das McLaren Kopfschmerzen bereiten kann. Der Tag wird wegen des dritten Platzes des 18-jährigen Antonelli in Erinnerung bleiben. Den dritten Platz eroberte er mit Mut und Bravour."

Tuttosport (Italien): "Antonelli fährt wie ein Veteran der Formel 1. Dieser Sieg ist nur ein Startpunkt für weitere Erfolge. Ferrari begeht zu viele Fehler an einem diesem Wochenende. Vasseurs Zukunft ist durchaus ungewiss".

Corriere della Sera (Italien): "Bei seinem zehnten Formel-1-Rennen gibt der goldene Junge Antonelli, den Toto Wolff unter Vertrag genommen hatte, als er noch die Grundschule besuchte, Mercedes recht. Ihm wurde ein schweres Erbe anvertraut: Der Platz von Rekordweltmeister Lewis Hamilton."

La Repubblica (Italien): "Russells Sieg, der zähe Kampf zwischen den McLaren-Piloten, Leclercs Wut und Hamilton im Hamsterrad: Der Grand Prix in Kanada ist reich an Überraschungen. Am Schluss siegt George Russell als perfekter Pilot am Steuer eines perfekten Mercedes. McLaren hinkt hinterher. Nur Piastri erreicht den vierten Platz."