Formel 1: So kann Lando Norris nie Weltmeister werden - ein Kommentar

Klar ist aber auch: Lando Norris ist in der aktuellen Verfassung kein Formel-1- Weltmeister. Und wird so auch nie einer werden.

Noch im Auto, in der Hitze des Gefechts. Auch in den Interviews danach, mit etwas Abstand zum Geschehen. Das ehrt ihn, das ist eine für den Motorsport sehr seltene Eigenschaft.

Das Wichtigste in Kürze

Lando Norris: Die Patzer haben System

Denn das, was da am Sonntag passiert ist, war kein Versehen, war kein Fehler, der auch den Größten des Sports schon passiert ist und den Legenden wie Michael Schumacher und Ayrton Senna oder auch aktuelle Superstars wie Max Verstappen erst nach Tagen zugeben würden - wenn überhaupt. Der erste Schuldige wäre aus Reflex sowieso der andere gewesen.

Doch vielleicht ist es genau das, was fehlt, auch wenn ein direkter Zusammenhang schwer nachzuweisen ist. Doch bei Norris haben diese Patzer und die anschließenden freimütigen Entschuldigungen ein fragwürdiges System.

Sie sind keine Einzelfälle, sondern ziehen sich durch die Karriere des 25-Jährigen, der immerhin schon seine siebte Saison in der Königsklasse absolviert. Er ist noch nicht alt, aber sollte nach all den Jahren erfahren genug sein, um diese Fehltritte auf ein Minimum zu reduzieren. Oder am besten gleich ganz abzustellen.