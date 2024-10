Daily Mail (England): "Verstappen ist abseits der Strecke ein netter Kerl, auf ihr würde er seine Oma überfallen. Er ist geschickt darin, seinen wütenden Red Bull mit der Kraft eines Vorschlaghammers durch ein Nadelöhr zu fädeln. Was Norris nicht machen darf: Seinem Titelrivalen die Freiheit von Texas zu bieten und zu erwarten, ihn im Kampf um den am härtesten umkämpften Preis im Motorsport zu schlagen."

De Telegraaf (Niederlande): "Norris kam illegal an Verstappen vorbei. Nun ist der Limburger seit vier Monaten trocken, wenn es um einen Grand-Prix-Sieg geht. Mit seinem verbesserten Red Bull war Verstappen deutlich zufriedener, allerdings hatte er auch in Austin keine ernsthafte Siegchance."

Die Formel 1 hat sich in den USA furios aus ihrer mehrwöchigen Pause für den Endspurt der Saison zurückgemeldet. Die internationalen Medien feiern Ferrari für den Doppelsieg und diskutieren das nächste Duell im Titel-Zweikampf.

Das Wichtigste in Kürze

"Ferraris Doppelsieg unter texanischer Sonne beinahe überschattet"

The Guardian (England): "Dass in dieser Saison noch ein echter Titelkampf auf dem Programm steht, wurde auf beste Art und Weise demonstriert: Mit einem packenden, dramatischen und umstrittenen Rad-an-Rad-Duell zwischen den beiden Protagonisten Max Verstappen und Lando Norris. Bemitleidenswert war der arme Charles Leclerc, dessen dominanter Sieg in Austin und Ferraris Wiederaufstieg mit einem Doppelsieg neben Carlos Sainz unter der texanischen Sonne beinahe überschattet wurden."

Gazzetta dello Sport (Italien): "Märchenhafte Leistung Ferraris in Austin. Die USA schenken dem Duo Leclerc-Sainz einen wunderbaren Sieg, für den sie hart gearbeitet haben, auch als der Erfolg noch aussichtslos schien. Prinz Charles hat sein Meisterwerk vom Start an Schritt für Schritt aufgebaut bis zum Triumph."

Corriere dello Sport (Italien): "Ferrari erobert die USA mit dem Duo Leclerc-Sainz, das einen Doppelpack feiert. Jetzt ist das Rennen um den Konstrukteurstitel für Ferrari wieder offen. Die beiden Ferrari-Piloten schaffen ein Meisterwerk und feiern einen Riesenerfolg in den USA, wo das Team von Maranello die meisten Fans nach der Heimat Italien zählt."

Corriere della Sera (Italien): "Leclerc und Sainz schaffen das perfekte Rennen. Die beiden Ferrari-Piloten erobern die USA dank eines Doppelpacks von riesigem Wert. Jetzt hat Maranello das Bewusstsein, mit seinen Boliden siegen zu können. Nach einem Monat Pause hat Ferrari die Hausaufgaben gemacht und schenkt seinem Prinzen Leclerc einen Boliden, der für die Konkurrenten unerreichbar ist."