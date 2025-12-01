Der Kampf um die Fahrer-WM in der Formel 1 spitzt sich weiter zu. Nach dem Sieg von Max Verstappen und einem mäßigen Ergebnis der beiden McLaren-Piloten fällt die Entscheidung über den Titel in Abu Dhabi. Doch eine Szene sorgte nach dem Rennen für ordentlich Gesprächsstoff im Paddock. Es geht um die vorletzte Runde des Großen Preises von Katar. Lando Norris fährt auf Rang fünf hinter dem Mercedes-Piloten Kimi Antonelli. Plötzlich passieren dem Italiener zwei folgenschwere Fahrfehler, die Platz für Norris und dessen Überholmanöver bieten. Der WM-Führende zieht vorbei und beendet das Rennen auf dem vierten Rang. Und hält den Schaden ein bisschen mehr in Grenzen, denn so fährt er zwei Punkte mehr ein. Sieger Max Verstappen hat vor dem Finale in Abu Dhabi zwölf Punkte Rückstand auf Norris. Die Fahrerwertung vor dem letzten GP in Abu Dhabi Nach dem Rennen sorgt dieses Manöver für reichlich Gesprächsstoff und Verdächtigungen seitens Red Bull. Dass McLaren ein Motorenkunde von Mercedes ist, erhärtete den Verdacht vonseiten des österreichischen Rennstalls, dass Antonelli Norris vorbeigelassen habe, zusätzlich.

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1: Toto Wolff genervt von Red-Bull-Anschuldigungen Bei Sky Sport Deutschland äußerte Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko eine klare Meinung zum Überholmanöver: "Der hat ihn vorbeigewunken!" Weiter behauptet der Österreicher: "Es ist zweimal passiert! Zweimal, da war der Unterboden glaube ich noch nicht beschädigt." Mercedes-Teamchef Toto Wolff reagierte mit viel Unverständnis auf die Vorwürfe seines Landmannes: "Absoluter, völliger Nonsens. Das macht mich komplett fertig. Wir kämpfen um Platz zwei in der Konstrukteurs-WM. Das ist wichtig für uns. Kimi kämpft um einen dritten Platz. Ich meine, wie hirnlos kannst du sein, sowas überhaupt zu sagen?" F1-Showdown! Wer braucht was für den Titel?

Verstappen nutzt McLaren-Patzer: Showdown in Abu Dhabi Tatsächlich geht es für Mercedes um den so wichtigen zweiten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Mit 459 Punkten und damit 33 Zählern vor Red Bull geht der Rennstall in das letzte Rennen der Saison. Ein Verlust dieses zweiten Platzes würde einen großen finanziellen Verlust mit sich bringen.

- Anzeige -

- Anzeige -