In Katar beraubt das McLaren-Team seinem eigenen Titelkandidaten Lando Norris einer riesigen Chance. Dieser Fehler kann noch sehr teuer werden.

Von Tobias Wiltschek

Es hätte die vorzeitige Krönung einer erfolgreichen Saison werden können, stattdessen wurde dieser Katar-GP zu einem Fiasko für McLaren – mit unabsehbaren Konsequenzen.

Nachdem sich McLaren schon vor einiger Zeit den Konstrukteurs-Titel der Formel 1 gesichert hatte, war auch Lando Norris auf dem besten Weg zum Weltmeister. Der junge Brite wurde aber just in dem Moment vom eigenen Team derart im Stich gelassen, dass die Zweifel am lange sicher geglaubten WM-Titel größer sind denn je.

Dass McLaren sich so einen Lapsus wie während der Safety-Car-Phase zu Beginn des Rennens leistet, ist eines Weltmeister-Teams unwürdig.

Nun ehrt es die beiden Bosse Zak Brown und Andrea Stella natürlich sehr, dass sie nach dem Rennen nicht lange um den heißen Brei herumredeten und den "riesigen Fehler", wie Brown es nannte, schnell zugaben.

Das macht das Ausmaß des Debakels allerdings noch deutlicher und lässt nur den Schluss zu, dass McLaren, was die strategischen Entscheidungen im Rennen betrifft, meilenweit hinter dem Standard hinterherhinkt, den das Team in Sachen Technik und Ingenieurskunst gesetzt hat.