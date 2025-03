Formel 1: Rekorde, die Max Verstappen noch brechen kann

Max Verstappen ist der Mann der Stunde in der Formel 1: Seit 2021 hat er viermal in Folge den WM-Titel gewonnen und zahlreiche Rekorde aufgestellt - unter anderem als jüngster Grand-Prix-Sieger mit 18 Jahren, mit 19 Siegen in nur einer Saison oder mit zehn Grand-Prix-Siegen in Folge .