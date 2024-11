Formel 1: Rückschlag für Red Bull und Ferrari! McLaren feiert Doppelsieg beim Sprintrennen in Katar

Kurios: Auf der Zielgeraden ließ der bis dahin führende Norris seinen Teamkollegen Piastri passieren und schenkte ihm den Sieg, es war wohl ein Dank für dessen Hilfe in den vergangenen Monaten im Kampf um die Fahrer-WM. Diese hatte Max Verstappen am vergangenen Wochenende in Las Vegas vorzeitig für sich entschieden.

McLaren hat mit einem Doppelsieg im Sprint von Katar Kurs auf seinen ersten Triumph in der Team-WM seit 26 Jahren genommen. Oscar Piastri gewann das Kurzrennen am Samstag vor Lando Norris, der britische Traditionsrennstall baute seinen Vorsprung im Klassement damit aus - auch, weil Ferrari enttäuschte: Carlos Sainz und Charles Leclerc kamen nicht über die Plätze vier und fünf hinaus. George Russell im Mercedes wurde Dritter.

McLaren schnuppert an der Konstrukteurs-Meisterschaft. Lando Norris verzichtet in Katar auf seinen Sieg. Platz drei sichert sich ein Mercedes - Red Bull und Ferrari enttäuschen hingegen.

Nico Hülkenberg vor Weltmeister Max Verstappen

Vor den verbleibenden Grand Prix am Sonntag (ab 17:00 Uhr im ran-Liveticker) in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi hat McLaren nun 30 Punkte Vorsprung auf die Scuderia (die aktuelle Teamwertung), noch 88 Punkte sind zu gewinnen. Red Bull fiel indes noch weiter zurück, der frisch gekürte Weltmeister Verstappen holte als Achter bloß einen Punkt am Samstag - dabei musste er sich auch Nico Hülkenberg geschlagen geben, der als Siebter weitere wertvolle Zähler für sein Haas-Team gewann.

Die Ausgangslage ist nun vor allem deshalb so komfortabel für McLaren, weil die Strecke in Katar eigentlich als Vorteil für Ferrari galt. Norris und Piastri wollten an diesem Wochenende vor allem den Schaden begrenzen, stattdessen spricht nun einiges dafür, dass sie im Hauptrennen am Sonntag den Abstand weiter ausbauen können. Das Qualifying zum Großen Preis steigt am Samstagabend (ab 19:00 Uhr im ran-Liveticker).

Eine Rolle im Zweikampf der alten Rivalen McLaren und Ferrari spielt auch Mercedes, Russell nahm der Scuderia wichtige Punkte weg. McLaren holte 1998 zuletzt den Titel des besten Rennstalls, für Ferrari war die Team-WM 2008 der letzte Triumph.