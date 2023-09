Formel 1: TV-Entgleisung - Unterirdischer Spruch über Michael Schumacher

Anzeige

Im spanischen Fernsehen leistet sich ein Moderator ein böses verbales Foul gegen Michael Schumacher. Nach einem Shitstorm entschuldigt er sich.

Dieser Spruch ging komplett nach hinten los!

Der spanische Moderator Antonio Lobato hat nach einem verbalen Ausfall einen berechtigten Shitstorm kassiert. Und musste anschließend online zu Kreuze kriechen.

Was war passiert? Im Rahmen des Formel-1-Rennens in Japan wurde in Spanien beim dort übertragenden Sender "DAZN" der GP analysiert.

Als es um Red Bull Racing ging - der Rennstall hatte erneut vorzeitig den Konstrukteurs-Titel gewonnen - sagte Lobatos Kollege Toni Cuquerella: "Adrian Newey zittert schon, weil Antonio Lobato kommt."

"Lasst Michael zittern! ... Gut, Michael kann nicht zittern", entgegnete der. Und ging mit dem Witz über den Gesundheitszustand der F1-Legende deutlich unter die Gürtellinie.