Formel 1: Verstappen scheidet aus! Überraschungs-Podium bei Australien-GP

Anzeige Aufregender Australien-Grand-Prix: Weltmeister Max Verstappen und andere Top-Fahrer scheitern, das Podium überrascht. Bei Dauersieger Max Verstappen geht die Bremse hoch, Carlos Sainz greift beherzt zu - und die Formel 1 hat (zumindest vorläufig) ein spannendes Titelrennen: Der Spanier Sainz, der Ferrari zum Saisonende verlassen muss, triumphierte nur zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation beim Großen Preis von Australien. Wegbereiter war allerdings ein Bremsschaden an Verstappens Red Bull. Beim Sprung vom Krankenbett auf die höchste Stufe des Treppchens wurde Sainz bei seinem dritten Formel-1-Erfolg flankiert von seinem Teamkollegen Charles Leclerc und McLaren-Pilot Lando Norris. Nach drei von 24 Saisonrennen schiebt es sich in der Fahrer-WM etwas zusammen, mit 51 Punkten bleibt Verstappen aber knapp vorn - auch, weil sein Teamkollege Sergio Perez nur Fünfter wurde. "Wir konnten in den Daten sehen, dass die rechte hintere Bremse von Anfang an blockierte", sagte Verstappen, der nach vier Runden bereits Feierabend hatte: "Sobald die Ampel ausging, blieb die rechte Bremse angezogen. Es war, als würde man mit angezogener Handbremse fahren." Auf dem Weg in die Boxengasse explodierte die Bremse dann, nichts ging mehr. Für Verstappen endete damit eine Serie von 43 Zielankünften nacheinander, 35 dieser Rennen beendete er als Sieger. Verstappen jagte in Melbourne seinen eigenen Rekord: Neunmal in Folge hatte er zuvor gewonnen. Zehn Siege am Stück waren in der Formel 1 nur ihm selbst gelungen - in der vergangenen Saison. Nun startet der 26-Jährige wieder bei Null.

Anzeige

Verstappen behauptete seine Führung beim Start, dann wurden die Probleme offensichtlich. Der Niederländer hatte Schwierigkeiten mit der Fahrzeugkontrolle, in der zweiten Runde zog Sainz mit erstaunlicher Leichtigkeit an ihm vorbei. Wenig später stieg von der Bremse des Red Bull Rauch auf, auf dem Weg in die Boxengasse explodierte sie dann. Sainz, der vor zwei Wochen in Saudi-Arabien wegen einer Blinddarm-OP passen musste und in Melbourne noch über eine gelegentliche Übelkeit im Rennwagen klagte, setzte sich in der Folge an der Spitze ab.