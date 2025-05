Formel 1: Vertrag mit Miami bis 2041 verlängert

Das Rennen habe "einen erheblichen Einfluss auf die lokale Wirtschaft und Gemeinde gehabt und in den ersten drei Jahren einen wirtschaftlichen Beitrag von über einer Milliarde US-Dollar geleistet", teilte die Formel 1 bei der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung mit. Im vergangenen Jahr waren 275.000 Fans an die Strecke geströmt.

Fabio Scherer (HRT Ford Performance) Fabio Scherer ist zurück in der DTM! Der Schweizer wird für das Haupt Racing Team einen Ford Mustang GT3 steuern. Bereits 2020 fuhr er in einem privaten WRT Audi RS5 in der letzten Saison der Class1-Prototypen in der Rennserie.

Marco Wittmann (Schubert Motorsport) Das zweite Schubert-Cockpit geht an Marco Wittmann. Dieser geht in sein zweites Jahr beim Schubert-Team und will auch 2025 alles daran setzen, seinen dritten DTM-Titel einzufahren.

Maro Engel (Mercedes-AMG Team Winward) In seine zweite Saison beim Team Winward geht Maro Engel, der David Schumacher ersetzt hatte. 2024 schrammte der Mercedes-Pilot knapp am Titel vorbei, schlägt in diesem Jahr endlich seine große Stunde?

Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) Nach vier Jahren in Folge für Winward wird Luggi Auer in diesem Jahr für Landgraf hinter dem Steuer sitzen. Bisher konnte der Österreicher auf neun Siege.

Morris Schuring (Manthey) Der 19-Jährige Schuring wird der zweitjüngste Fahrer im diesjährigen Teilnehmerfeld sein. Nach dem Le-Mans-Triumph mit der Porsche-Truppe in der LMGT3-Klasse und Platz zwei in der WEC-Gesamtwertung macht er jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Ayhancan Güven (Manthey) Wie in der letzten Saison wird auch dieses Jahr Ayhancan Güven hinterm Steuer des Porsche GT3 R sitzen und Preinings Teamkollege sein. Güven startet in sein drittes komplettes Jahr in der DTM.

Ben Green (Emil Frey Racing) An seiner Seite startet mit Ben Green der DTM-Trophy-Gewinner von 2021. Mit zwischenzeitlichen Starts in anderen Ligen geht Green in seine erste DTM-Saison, in der Trophy startete er 2020 und 2021.

Jack Aitken (Emil Frey Racing) Der Brite Jack Aitken geht in seiner vierten DTM-Saison erneut im Ferrari vom Emil Frey an den Start. 2020 war auch er in der Formel 1 und Formel 2 aktiv.

Timo Glock (Dörr-Motosport) An der Seite des jungen Fahrers wird ein ganz erfahrener Pilot starten. Mit Timo Glock gibt ein ehemaliger Formel-1-Fahrer sein Comeback in der DTM.

Die Fahrer der DTM-Saison 2025 Die neue DTM-Saison geht in Oschersleben los vom 25. bis 27. April. ran gibt einen Überblick, welche Fahrer 2025 mitfahren.

"Die Verlängerung dieser Vereinbarung bis 2041 ist ein strategischer Meilenstein von enormer Bedeutung. Sie stärkt unsere Präsenz in Amerika und festigt die immer stärker werdende Bindung zu unserer dortigen Fangemeinde, die stetig wächst und leidenschaftlicher ist als je zuvor", sagte Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

"In nur drei Jahren hat sich der Miami Grand Prix zu einem der wichtigsten und spektakulärsten Events in unserem Kalender entwickelt", erklärte der Italiener weiter. Das Rennen gebe "ein außergewöhnliches Beispiel für Qualität und Vision, das den Geist und die Ambitionen der Formel 1 in den USA perfekt verkörpert".

In den USA macht die Formel 1 in diesem Jahr dreimal Station: Auf das Rennen in Miami folgen im Herbst noch die Läufe in Austin/Texas und Las Vegas.