Formel 1: Max Verstappen erstmals Vater - Red-Bull-Pilot verkündet Geburt von Tochter Lily

Babyfreuden bei Max Verstappen. Der viermalige Formel-1-Weltmeister darf sich über die Geburt seines ersten Kindes freuen. Max Verstappen ist Vater geworden. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat die Geburt seiner ersten Tochter bekanntgegeben. Auf Instagram veröffentlichte er zwei Fotos - eines zeigt ihn gemeinsam mit seiner Partnerin Kelly Piquet und der neugeborenen Tochter Lily. Dazu schreibt der Red-Bull-Pilot: "Willkommen auf der Welt, süße Lily. Unsere Herzen sind voller denn je - du bist unser größtes Geschenk. Wir lieben dich so sehr."

Die Geburt war auch der Grund, weshalb Verstappen vom Medientag beim Miami-Grand-Prix freigestellt wurde. Der 27-Jährige erhielt von Red Bull und der FIA eine Sondergenehmigung und verzichtete auf seine Presseverpflichtungen. Stattdessen reiste er erst am Donnerstagabend per Privatjet in die USA - seine rund 50 Millionen Dollar teure Falcon 8X landete gegen 20 Uhr Ortszeit in Miami.

Erstes Kind für Verstappen Für Verstappen ist es das erste Kind. Seine Partnerin Kelly Piquet, Tochter des dreifachen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet, brachte bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit - Penelope stammt von Ex-Red-Bull-Fahrer Daniil Kwjat.

Verstappen pflegt ein enges Verhältnis zu dem Mädchen und betonte in der Vergangenheit, dass sich an seinem Fahrstil in der Formel 1 auch mit eigenem Kind nichts ändern werde. "Ich habe das ja quasi schon erlebt, also ist es nichts völlig Neues für mich", sagte er. "Jetzt ist es sozusagen in meiner DNA. Aber ich finde das völlig in Ordnung und weiß, dass das Baby in guten Händen sein wird. Für mich heißt es: Fokus aufs Rennfahren und dann zurück zur Familie."