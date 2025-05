Formel 1, DTM und Co. - David Schumacher: "Es ist einfach kein fairer Sport mehr"

2025 fährt Schumacher im HRT-Ford erstmals beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring um den Gesamtsieg und wird auch in der Langstreckenserie der GTWCE inklusive der 24h von Spa an den Start gehen. Daneben ist er ran racing -Experte in der DTM.

2022 stand er vor dem Aufstieg in die Formel 2, hätte aber gute 2,5 Millionen Euro aufbringen müssen, um in der Nachwuchsserie ein konkurrenzfähiges Auto zu bekommen. Schumacher entschied sich gegen die Formel-Karriere und für den Weg in den GT-Sport, damals konkret in die DTM .

Schumacher: Motorsport hat es in Deutschland generell immer schwerer. Viele Unternehmen verlieren das Interesse, weil der Sport nicht mehr zu ihrem 'grünen' Image passt. Und das, obwohl die DTM heute bereits mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff fährt – also eigentlich ein Vorzeigeprojekt ist. Leider wird Motorsport oft in eine Ecke gedrängt, die nicht mehr zeitgemäß wirkt. Es gibt deutlich umweltschädlichere Sportarten – nur werden die medial nicht so angegangen. Wir tun alles dafür, dass wir immer grüner werden, damit auch der Motorsport wieder interessanter wird für Sponsoren. Doch momentan ist es leider sehr schwierig, auch für die Hersteller.

Schumacher: Sehr hoch – nach wie vor. Wenn selbst Fahrer wie Max Verstappen und Fernando Alonso in Interviews sagen, dass sie im Falle von Langeweile in der Formel 1 gerne mal DTM fahren würden, zeigt das doch, wie viel Prestige diese Serie immer noch hat. Und ich spüre das auch selbst: Die DTM ist nochmal ein anderes Niveau als zum Beispiel das GT Masters oder die GT World Challenge. Sie ist im GT3-Segment ganz vorne mit dabei – vielleicht sogar die stärkste Serie überhaupt. Klar, die alte Class-1-Zeit hätte mich persönlich sehr gereizt, das waren richtige Prototypen, aber auch mit den aktuellen GT3-Autos ist es hochklassiger Motorsport auf Top-Niveau.

Schumacher: Ich glaube, das liegt am Image der Serie. Die DTM ist einzigartig – ein Fahrer pro GT3-Auto, ein klarer Fokus auf Performance. Mein Vater hat immer gesagt: Formelautos sind Rennwagen – GT-Autos sind zum Rennfahren. Und genau das zeigt sich bei jedem Rennen. Die Spannung ist da, und das unterscheidet die DTM von vielen anderen Serien. Wenn man heute die Formel 1 anschaut, kann man schon mal einschlafen – bei der DTM bleibt man dran. Ob sie ein Überlebenskünstler ist? Vielleicht. Es gab schwierige Phasen, gerade beim Übergang von Class One zu GT3. Aber die Richtung stimmt, und die Serie hat sich stabilisiert.

ran: Der Motorsport hat es heute nicht mehr ganz so leicht. Warum ist die DTM trotzdem so erfolgreich als eine Art Überlebenskünstler?

Fabio Scherer (HRT Ford Performance) Fabio Scherer ist zurück in der DTM! Der Schweizer wird für das Haupt Racing Team einen Ford Mustang GT3 steuern. Bereits 2020 fuhr er in einem privaten WRT Audi RS5 in der letzten Saison der Class1-Prototypen in der Rennserie.

Marco Wittmann (Schubert Motorsport) Das zweite Schubert-Cockpit geht an Marco Wittmann. Dieser geht in sein zweites Jahr beim Schubert-Team und will auch 2025 alles daran setzen, seinen dritten DTM-Titel einzufahren.

Maro Engel (Mercedes-AMG Team Winward) In seine zweite Saison beim Team Winward geht Maro Engel, der David Schumacher ersetzt hatte. 2024 schrammte der Mercedes-Pilot knapp am Titel vorbei, schlägt in diesem Jahr endlich seine große Stunde?

Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) Nach vier Jahren in Folge für Winward wird Luggi Auer in diesem Jahr für Landgraf hinter dem Steuer sitzen. Bisher konnte der Österreicher auf neun Siege.

Morris Schuring (Manthey) Der 19-Jährige Schuring wird der zweitjüngste Fahrer im diesjährigen Teilnehmerfeld sein. Nach dem Le-Mans-Triumph mit der Porsche-Truppe in der LMGT3-Klasse und Platz zwei in der WEC-Gesamtwertung macht er jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Ayhancan Güven (Manthey) Wie in der letzten Saison wird auch dieses Jahr Ayhancan Güven hinterm Steuer des Porsche GT3 R sitzen und Preinings Teamkollege sein. Güven startet in sein drittes komplettes Jahr in der DTM.

Ben Green (Emil Frey Racing) An seiner Seite startet mit Ben Green der DTM-Trophy-Gewinner von 2021. Mit zwischenzeitlichen Starts in anderen Ligen geht Green in seine erste DTM-Saison, in der Trophy startete er 2020 und 2021.

Jack Aitken (Emil Frey Racing) Der Brite Jack Aitken geht in seiner vierten DTM-Saison erneut im Ferrari vom Emil Frey an den Start. 2020 war auch er in der Formel 1 und Formel 2 aktiv.

Timo Glock (Dörr-Motosport) An der Seite des jungen Fahrers wird ein ganz erfahrener Pilot starten. Mit Timo Glock gibt ein ehemaliger Formel-1-Fahrer sein Comeback in der DTM.

Die Fahrer der DTM-Saison 2025 Die neue DTM-Saison geht in Oschersleben los ( vom 25. bis 27. April live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App ). ran gibt einen Überblick, welche Fahrer 2025 mitfahren.

ran: Gibt es aus Ihrer Sicht Hoffnung, dass sich das noch einmal bessert?

Schumacher: Es wird immer schlimmer. Ich glaube, wir bewegen uns in eine Richtung, in der Motorsport insgesamt nicht günstiger, sondern immer teurer wird – besonders im Formelsport. Aber auch im GT-Bereich steigen die Kosten enorm. Ein neues GT3-Auto kostet inzwischen bis zu 800.000 Euro. Und in der Formel 2 oder Formel 3 wird es jedes Jahr schlimmer. Da sind wir bei Summen, die locker zehn Millionen Euro überschreiten, wenn man von der Formel 4 bis in die Formel 1 möchte – das ist für die meisten Fahrer und Teams nicht mehr darstellbar.

ran: Könnten sich die finanziellen Herausforderungen für den Nachwuchs denn bessern?

Schumacher: Das wird sich nicht mehr drehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es müsste sich strukturell etwas ändern. Die Startgebühren in Formel 2 und 3 sind extrem hoch, es gibt ständig neue Updates für die Autos, was die Kosten in die Höhe treibt. Wenn man da eingreifen würde – zum Beispiel durch eine Grundförderung der Teams durch Formel-1-Teams – könnte man etwas bewegen. Es müsste ja nicht viel sein. Eine andere Idee wäre ein einheitliches Konzept, bei der alle Autos von einem Team vorbereitet wurden. So ein "Cup"-System mit standardisierten Fahrzeugen würde den Einstieg wieder erschwinglicher machen.

ran: Wie schätzen Sie die Perspektiven von deutschen Nachwuchsfahrern wie Tim Tramnitz und Oliver Goethe ein? Haben die beiden reelle Chancen?

Schumacher: Ich würde es mir sehr wünschen. Beide bringen großes Talent mit, keine Frage. Aber Talent allein reicht leider nicht mehr. Man muss heute nicht nur sportlich abliefern, sondern auch politisch 'reinpassen'. Die Frage ist: Will die Formel 1 überhaupt einen deutschen Fahrer? Besteht da gerade ein Bedarf? Wenn die Antwort Nein lautet, dann wird es schwierig – selbst für sehr gute Fahrer wie Tim oder Oliver. Tim zeigt aktuell starke Leistungen in der Formel 3. Jüngst ist er von Platz 13 auf 3 nach vorne gefahren – beeindruckend. Aber ob das in der aktuellen Situation tatsächlich für den nächsten Schritt reicht, ist fraglich. Die Chancen sind einfach sehr gering geworden, wenn man nicht selbst viel Geld mitbringt oder einen großen Sponsor im Rücken hat.