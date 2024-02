Lewis Hamilton geht zu Ferrari, und Mercedes-Teamchef Toto Wolff erfährt das daheim in Oxford beim gemeinsamen Frühstück mit seinem Superstar-Piloten. Auf den Magen geschlagen ist dem Österreicher die überraschende Nachricht aber nicht, er nimmt das als Herausforderung an, als große Chance.

Falls er denn von einer Rückkehr überzeugt werden kann. Die dann zweijährige Pause des viermaligen Weltmeisters ist kein Argument. Dass Abstand von der Königsklasse sogar guttun kann, bewies Nico Hülkenberg mit seinem Comeback in der vergangenen Saison. Vettel wäre auch noch ein deutscher Superstar, ein idealer Markenbotschafter für einen Autobauer, dessen E-Auto-Offensive noch nicht so läuft wie gewünscht.

Klar: Hamilton ist bei Mercedes in diese Rolle, in diesen Status reingewachsen, er hat ihn sich erarbeitet. Allerdings hat Mercedes das dominante Auto von damals nicht mehr. Nach zwei Jahren mit nur einem einzigen Sieg ist schon jetzt der Lack ein Stück weit ab. Mit einem eher blassen Duo George Russell und Albon, Ocon oder Sainz kehrt der Glanz, der über die Erfolge auf der Strecke hinausgeht, eher nicht zurück.

Mercedes: Und was ist mit Mick Schumacher?

Man muss dazu sagen: Ist Wolff konsequent, dann müsste er eigentlich Mick Schumacher in den Mercedes setzen. Wolff hatte immer betont, dass andere Teams etwas bei seinem Ersatzfahrer verpassen würden, dass Schumacher in die Formel 1 gehöre.

Was der Name immer noch für eine Aufmerksamkeit generiert und welche Strahlkraft er besitzt, muss man niemandem erklären. Gab es die netten Worte und die intensive Unterstützung Wolffs nicht nur aus alter Verbundenheit zur Familie, sondern aus Überzeugung von den Fähigkeiten des jungen Schumachers, dann sollte er zu den heißen Kandidaten gehören. Schumacher kennt das Team durch die Rolle des Ersatzfahrers in- und auswendig. Ob er tatsächlich in die Formel 1 gehört, müsste er dann aber noch beweisen.

Für Wolff war es 2023 aber zumindest beruhigend, dass der 24-Jährige im Fall eines Ausfalls der Stammfahrer parat stand, "denn dann wissen wir, dass wir einen super Kerl im Auto haben, der gut fahren kann". Wolff bedauerte stets, dass es keinen Platz für Schumacher gab.

Jetzt hat er selbst einen.