Der 27-Jährige raste im Silberpfeil in 1:10,899 Minuten am schnellsten um den Circuit Gilles-Villeneuve und sicherte sich damit zum ersten Mal in dieser Formel 1 -Saison den ersten Startplatz.

Verstappen droht Rennsperre

Verstappen geht nun mit guten Karten in seine Rekordjagd. Der Niederländer könnte als erster Formel-1-Fahrer viermal in Folge in Montreal gewinnen.

Im Rennen am Sonntag muss Verstappen in seinem Red Bull aber aufpassen, denn ihm droht eine Rennsperre. Der 27-Jährige steht bei elf Strafpunkten und darf in Kanada und beim Rennen in Spielberg keinen dazubekommen. Erst danach verfallen Teile der Strafe wieder.

Der Emmericher Nico Hülkenberg beendete die Zeitenjagd auf dem 13. Platz. Der 37-Jährige befindet sich nach einem überraschenden fünften Platz zuletzt in Spanien nun in Schlagdistanz zu den Punkten - damals war er sogar als 15. ins Rennen gegangen, hatte aber dann auch das Glück auf seiner Seite.