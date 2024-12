Ein Cockpit in der Formel 1 hat Mick Schumacher nicht bekommen, er wird 2025 in der WEC-Langstrecken-Serie antreten. Allerdings gibt es offenbar eine Vertragsklausel, die ihn am Ende 2026 sogar wieder zurück in die F1 spülen könnte.

Nach Informationen des Portals "F1 Insider" ist im Vertrag von Mick Schumacher die Option verankert, in der amerikanischen IndyCar-Serie zu starten, wenn es der WEC-Rennkalender zulässt.

Der 25-jährige Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher soll großes Interesse daran haben, in ein IndyCar zu steigen und seine Kontakte in die USA zu vertiefen.

In der IndyCar-Serie könnte Schumacher Werbung für sich machen und sich für ein mögliches Formel-1-Comeback empfehlen.

Ab 2026 steigt General Motors mit seiner Cadillac-Marke in die Königsklasse ein. Sollte Schumacher in den USA performen, könnte die Klausel am Ende seine Hintertür zurück in die Formel 1 sein.

Das Hauptaugenmerk wird für den Rennfahrer im kommenden Jahr aber auf Alpine und der WEC liegen.