Nicole Piastri: Wie die wohl coolste Formel-1-Mama Sohn Oscar regelmäßig hochnimmt

Wie am vergangenen Wochenende in Suzuka, als Sohnemann Oscar als Dritter in seinem McLaren den ersten Podestplatz seiner noch jungen Formel-1-Karriere einfuhr.

Eltern von Formel-1-Stars halten sich in der Öffentlichkeit in der Regel zurück. Nicole Piastri ist da anders.

Wie bei der vorzeitigen Vertragsverlängerung McLarens mit Oscar vor dem Japan-GP: "Was!! Wir machen das jetzt also weitere drei Jahre???"

Zur Meldung, dass Daniel Ricciardo sein Comeback in der Formel 1 für AlphaTauri feiert, schrieb sie: "Ich freue mich aufrichtig für Daniel, aber können wir auch an Grace Ricciardo (Mutter von Daniel, Anm.d.Red.) denken, die endlich dachte, sie könne sich entspannen?"

Anzeige

Mama Piastri wartet immer noch auf die Halskette

So verriet sie auf X, dass Großmutter Piastri in den Knetgummi des kleinen Oscar Kokosnusspulver einarbeitete, "damit die Masse besser riecht". Bei einem McLaren-Post mit einem Foto von Oscar schrieb sie darunter: "Wieder mit Selbstbräuner herumgespielt, Oscar?" Nach einem Qualifying mahnte sie, an ihren Sohn gerichtet: "Toller Job, Oscar. Aber beim nächsten Mal bitte deine schnelle Zeit etwas früher, damit das nicht so stressig ist."

Als ein User meinte, dass Oscar seiner Mutter in Baku mit Punkten ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk machen könnte, konterte sie mit einem Seitenhieb: "Unwahrscheinlich. Ich warte immer noch auf die Halskette von seiner letzten Reise nach Baku." Das hatte Oscar 2021 auf X tatsächlich angekündigt.

Und als in Zandvoort eine Rote Flagge für eine Rennunterbrechung sorgte, schrieb die Australierin aufgrund der Zeitverschiebung: "Ughhhhh! Bringen wir das Rennen zu Ende, Rennleitung! Es ist 1 Uhr morgens hier in Melbourne und ich bin für einen Pilates-Kurs am frühen Morgen angemeldet".

Nun, die Geduld und das Durchhaltevermögen zahlen sich aus. Bei 57 Punkten steht der 22-Jährige inzwischen, er absolviert als Rookie eine starke Saison. Er beweist nachdrücklich, warum McLaren ihn unbedingt wollte und unter viel Getöse vom Rivalen Alpine weglockte. In Piastri steckt jede Menge Potenzial, das sich in den kommenden Jahren so richtig entfalten dürfte. Schon jetzt halten sich seine Fehler in Grenzen, und das nach einem Jahr auf der Ersatzbank als Alpine-Ersatzmann, nachdem er zuvor Champion in den Nachwuchsklassen Formel 3 und Formel 2 wurde.