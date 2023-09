Qualifying in Singapur: Sainz holt Pole, Verstappen in Q2 raus

Früheste Titel-Entscheidungen in der Formel 1

Die 2023er-Saison geht wohl als eine der dominantesten in die Geschichte ein. Max Verstappen konnte bisher zwölf Saison-Rennen gewinnen (zurzeit zehn in Folge). Red Bull ist sogar noch ungeschlagen bisher. In Singapur kann sich Red Bull vorzeitig zum Team-Champion küren. Verstappen könnte in Suzuka nachziehen, was erneut einen neuen Rekord aufstellen würde. ran zeigt die frühesten WM-Entscheidungen: © 2023 Getty Images