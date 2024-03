Toto Wolff zieht den Hut vor Red Bull: "Formel 1 ist ein ehrlicher Sport"

Wolff: "Red Bull in einer anderen Liga"

Laut Wolff "verschwindet Red Bull" am Horizont und niemand könne Verstappen auch nur ansatzweise herausfordern. In Saudi-Arabien sei Ferrari mit Charles Leclerc zumindest bei der Musik gewesen, so der Mercedes-Teamchef, und auch Carlos Sainz hätte eine Chance gehabt. "Aber es gibt nicht diese Schwankungen je nach Strecke", so Wolff weiter. "Red Bull fährt in einer anderen Liga."

Doch genau das gefällt Wolff: "Unser Sport ist ein ehrlicher Sport! Die beste Leistung wird belohnt - sowohl vom Auto als auch vom Fahrer." Deshalb hat sich Mercedes zum Ziel gesetzt, sich ausschließlich auf sich selbst und die eigene Leistung zu konzentrieren. Das sei der einzig richtige Weg, um die Lücke wieder zu schließen.

"Wir müssen unseren Fahrern das bestmögliche Auto zur Verfügung stellen, denn die Fahrer sind nicht das Problem", gibt er zu.

"Unser Auto bringt nicht die Leistung, die es bringen sollte", lautet das nüchterne Fazit des Mercedes-Teamchefs, der dennoch an die Wende in seinem Rennstall glaubt. Die Motivation im Team sei hoch und auch die Entwicklungsrichtung stimme.