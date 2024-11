Die MotoGP bekommt am Sonntag ihr spektakuläres Saisonfinale. In Barcelona kämpft der aktuell Führende, Jorge Martin, um den WM-Titel. Verfolger Francesco Bagnaia kann ihn allerdings noch abfangen. So seht ihr die Events im TV und Stream.

Jorge Martin ist sein erster WM-Titel in der MotoGP kaum noch zu nehmen. Der Spanier musste sich im Sprintrennen beim Großen Preis von Barcelona zwar Verfolger und Weltmeister Francesco Bagnaia geschlagen geben, durch seinen dritten Platz benötigt er im großen Finale am Sonntag aber nur noch sieben Punkte für den Titel.

Ursprünglich sollte das Saisonfinale in Valencia stattfinden, wegen der Unwetterkatastrophe in der Region wurde die Austragung dort aber abgesagt. Der Termin für das Hauptrennen am 17. November blieb bestehen. Der Sprint fand am Tag zuvor statt.

ran zeigt euch den Zeitplan des Saisonfinals in Barcelona und erklärt, wie ihr das Event live im TV und Stream verfolgen könnt.