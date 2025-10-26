Anzeige
Motorsport

Noah Dettwiler: Motorrad-Pilot nach Horror-Crash lebensbedrohlich verletzt - Zustand inzwischen stabil

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 10:07 Uhr
  • SID
Noah Dettwiler stürzte in der Aufwärmrunde schwer
Noah Dettwiler stürzte in der Aufwärmrunde schwer© PsnewZ

Beim Moto3-Rennen in Malaysia ist Noah Dettwiler schwer verunglückt. Der Schweizer soll "mehrere Herzstillstände" erlitten haben. Sein Zustand sei inzwischen stabil, heißt es.

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler hat bei seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia schwere Verletzungen erlitten. Zum folgenschweren Crash mit dem neuen Weltmeister JoseAntonio Rueda kam es in der Aufwärmrunde.

"Sie haben um sein Leben gekämpft", wurde Dettwilers Vater Andy Dettwiler von der Schweizer Zeitung "Blick" zitiert.

Sein Sohn habe laut Blick "mehrere Herzstillstände" erlitten und "viel Blut verloren".

Bei dem 20 Jahre alten Dettwiler seien zudem "Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen worden. Dazu kommt ein offener Bruch am Bein", berichtete die Zeitung weiter.

Dettwiler wurde laut "Blick" inzwischen in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur mehrfach operiert, sein Zustand habe sich vorerst stabilisiert. Am Montag soll es ein Update zu seinem Gesundheitszustand geben.

Vonseiten des Veranstalters gab es zunächst keine Informationen zum Gesundheitszustand des Schweizers.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze zum Motorsport

  • Alles zur DTM

  • Alles zur Formel 1

  • Alles zur Formel E

Anzeige
Anzeige

Unfall in der Aufwärmrunde mit Jose Antonio Rueda

Bereits in der Aufwärmrunde war es zu dem Unfall gekommen. Jose Antonio Rueda, der neue Weltmeister aus Spanien, fuhr mit hoher Geschwindigkeit ins Heck von Dettwiler, der von seiner Maschine geschleudert wurde. Rueda habe eine Fraktur der Hand und mehrere Prellungen erlitten, teilte die MotoGP mit.

Das Rennen wurde verspätet gestartet und deutlich verkürzt. Der Rest des Sonntagprogramms mit den Läufen in der Moto2 und der MotoGP fand planmäßig statt.

MotoGP-Sieger Alex Márquez (Spanien) betonte, seine "Gedanken und Gebete" seien bei den betroffenen Fahrern Dettwiler und Rueda.

Mehr aus der Motorsport-Welt
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1 heute live: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 27.10.2025
  • 08:40 Uhr
Jäger und Gejagter: Verstappen (r.) und Norris (l.)
News

Das Formel-1-Reife(n)zeugnis des SID: Mexiko

  • 27.10.2025
  • 05:35 Uhr
Mit diesem Podestplatz hatte selbst Max Verstappen nicht gerechnet
News

Marko nach P3 für Verstappen: "Ich war der einzige, der positiv gedacht hat"

  • 27.10.2025
  • 04:05 Uhr
Duell: Lewis Hamilton vs. Max Verstappen in Kurve 4 in Mexiko-Stadt 2025
News

Ferrari: Vasseur findet Hamilton-Strafe im Verstappen-Duell "ziemlich hart"

  • 27.10.2025
  • 02:30 Uhr
F1 Grand Prix of Mexico
News

F1: Norris nach Mexiko-Sieg plötzlich WM-Favorit

  • 27.10.2025
  • 00:21 Uhr
Leclerc und Hamilton wurden im Mexiko-Qualifying nur von einem übertrumpft
News

Ferrari im Qualifying stark: "Insgesamt beste Session seit Saisonbeginn"

  • 26.10.2025
  • 02:45 Uhr
Lando Norris startet von der Pole Position
News

Norris fliegt zur Mexiko-Pole - Piastri erlebt Debakel

  • 26.10.2025
  • 00:27 Uhr
Lando Norris gibt das Tempo vor
News

Formel 1: Norris mit Bestzeit im dritten Training

  • 25.10.2025
  • 20:37 Uhr
Meeting mal ohne Red-Bull-Dose: Helmut Marko im Gespräch mit Yuki Tsunoda
News

Red Bull nach Mexiko-Freitag: "Hören zum ersten Mal mehr auf Tsunoda"

  • 25.10.2025
  • 03:33 Uhr
Max Verstappen (Red Bull) war am Freitag in Mexiko-Stadt der Schnellste
News

Formel 1 Mexiko: Freitagsbestzeit für Verstappen - Piastri nur P12

  • 25.10.2025
  • 01:07 Uhr