Tragödie beim "Masters of Sidecars": Deutscher verstirbt bei Motorrad-Rennen

Anzeige

Ein schrecklicher Unfall überschattet ein Motorrad-Rennen in den Niederlanden. Auf der Grasbahn von Eenrum verstirbt der deutsche Florian Niedermeier.

Schreckliche Nachrichten aus den Niederlanden überschatten die Motorsportwelt.

Beim "Masters of Sidecars", einem Rennen mit Motorrädern mit Beiwagen, ist am vergangenen Wochenende ein Deutscher ums Leben gekommen, ein weiterer deutscher Sportler wurde schwer verletzt.

Der 37-jährige Florian Niedermeier verstarb noch an der Strecke in Eenrum, sein Teamkollege und Beifahrer Marco Hundsrucker wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Wie aus Medienberichten hervorgeht, soll das Motorrad während eines Rennens auf dem Gras-Rundkurs aus einer Kurve geflogen und anschließend in eine Absperrung gekracht sein.