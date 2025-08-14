Alica Schmidt: Leichtathletin beendet ihre Saison vorzeitig

Alica Schmidt, eine der bekanntesten Leichtathletinnen Deutschlands, hat ihre Saison vorzeitig beendet.

Eigentlich steht das Highlight der Leichtathletik-Saison noch an. Vom 13. bis 21. September findet in Tokio die Weltmeisterschaft statt.

Nicht mit dabei sein wird Alica Schmidt. Die 26-Jährige hat ihre Saison vorzeitig beendet. Das gab sie auf Instagram, wo ihr rund 5,5 Millionen Menschen folgen, bekannt: "Ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, meine Saison frühzeitiger als geplant zu beenden."

"Einfach dem geschuldet, dass ich tatsächlich nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen bin. Und ja, dass es leider einfach keinen Sinn gemacht hätte, weiter Wettkämpfe zu rennen", so Schmidt weiter, die noch mit den Nachwirkungen einer Corona-Infektion zu kämpfen hat.

Auch deswegen steht für sie nun erst einmal ein Besuch beim Arzt auf dem Programm, um sicherzugehen, dass "ich nach der Corona-Infektion einfach nichts verschleppt" habe.